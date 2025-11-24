Anche Anpas piacentina a Lazise per il talk nazionale Conversazioni: “Enfatizzare nelle nostre realtà coesione e lo spirito del lavorare insieme”

Il 22 e 23 novembre si è svolto a Lazise Convers-Azioni, un appuntamento ricco di dialoghi, approfondimenti e momenti di condivisione dedicati al mondo del volontariato e al suo impatto sociale. Due giornate intense, animate da esperti, ricercatori e figure di riferimento del Terzo Settore, che mettono al centro i giovani, la comunità e il ruolo sempre più strategico del volontariato nella società contemporanea.

La mattinata del 22 si apre alle ore 10 con il Talk Convers-Azioni, introdotto dal presidente di ANPAS Nazionale Niccolò Mancini. Qui il dialogo si muove tra tre temi fondamentali: il rapporto tra giovani ed educazione, approfondito dallo scrittore e insegnante Enrico Galiano; le opportunità del Terzo Settore nell’era dell’intelligenza artificiale, illustrate dal digital strategist Giorgio Taverniti, e il marketing sociale e la gestione delle risorse umane, raccontati dalla manager e autrice Silvia Zanella.

A condurre Alessandro Milan di Radio 24. Prima di chiudere la mattinata ci sono stati altri momenti di particolare interesse, come ad esempio la presentazione delle linee guida per la gestione dei cittadini coinvolti in situazioni di crisi ed emergenze di protezione civile, seguita dall’illustrazione della campagna IMPACTA, pensata per diffondere consapevolezza, strumenti e buone pratiche.

Il programma pomeridiano di Sabato 22 Novembre si è aperto alle ore 14 con un talk dedicato a “Disagio giovanile e conflittualità sociali”. Il noto psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha offerto una riflessione sul vissuto delle nuove generazioni, sulle fragilità che la società accentua e sugli spazi di ascolto e relazione che il volontariato può contribuire a creare. A moderare l’incontro è stato Alessandro Milan di Radio24.

Subito dopo, alle ore 15, prendono vita i gruppi di lavoro, momenti partecipativi pensati per esplorare da vicino alcune sfide cruciali per le associazioni di volontariato. Si parla di conflittualità sociali, di strumenti digitali utili al mondo non profit, di educazione e di marketing sociale con particolare attenzione alla gestione delle risorse umane. Proprio questo gruppo è diretto dall’ Avv. Ligure Gabriele Marino Noberasco e dal piacentino Paolo Rebecchi; quest’ultimo avrà anche il compito la domenica seguente, di relazionare in plenaria su un tema complesso e strategico per il mondo del terzo settore.

“In un clima sociale estremamente conflittuale, che contamina ogni ambiente, dobbiamo enfatizzare nelle nostre realtà coesione e spirito di lavorare insieme, ognuno per quello che può; dobbiamo essere attrattivi per tutte le fasce d’età, utilizzando la multicanalità per raggiungere giovani e giovanissimi ma senza tralasciare il senso di appartenenza e il contatto umano, sia tra noi che con le persone che aiutiamo tutti i giorni; il tutto “deve viaggiare” con un’alta formazione per i dirigenti. Tutto ciò credo sia la chiave per riuscire”, ha commentato Paolo Rebecchi componente della Direzione Nazionale di ANPAS.

A metà pomeriggio è intervenuto il Ministro alle disabilità Alessandra Locatelli, illustrando idee concrete sul come occorra agire su un tema così impattante per la nostra società come il volontariato organizzato. La giornata si è chiusa alle ore 21 con uno spettacolo di Paolo Ruffini, capace di portare sul palco una riflessione ironica, empatica e profonda sull’incontro con l’altro, sulla diversità e sul valore della comunità.

La seconda giornata si è aperta alle ore 9 con una performance teatrale di THEA LAB, subito seguita dagli interventi delle autorità. La mattinata è proseguita con la restituzione dei lavori dei gruppi di sabato, un passaggio fondamentale che ha trasformato le riflessioni in proposte concrete.

A seguire è stata presentata la Carta dei Servizi dell’attività formativa, mentre alle ore 10 è stato il momento di CROCCANTE, progetto “Born to Be”, dedicato all’innovazione e al coinvolgimento giovanile, seguito alle ore 10.45 da un approfondimento sulla ricerca dedicata alle donne e alle volontarie nelle Pubbliche Assistenze, un tema centrale per comprendere l’evoluzione del ruolo femminile nel volontariato contemporaneo.

Alle 11.00 è stato presentato ANPAS News, e in conclusione la premiazione del concorso “Idee & Progetti in rete”, dedicato alle iniziative più meritorie e innovative proposte dalle Associazioni.

