Volgono al termine i lavori al ponte sul Vezzeno: dal 26 novembre riapre la Strada Provinciale 10 di Gropparello

Praticamente terminati i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Vezzeno: mercoledì 26 novembre il semaforo che regolamenta la viabilità alternativa verrà spento e sarà ripristinata la circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n.10 di Gropparello, in località Sariano.

La manutenzione

Lo scorso luglio, infatti, la Provincia di Piacenza aveva avviato un significativo intervento di manutenzione straordinaria, che ha comportato la preventiva realizzazione di un nuovo tratto di strada e un’opera provvisionale per l’attraversamento del Torrente Vezzeno, finalizzata alla deviazione della circolazione durante l’esecuzione dei lavori.

Questi ultimi hanno riguardato il ripristino dei paramenti murari e l’installazione delle barriere di sicurezza, al ponte sul torrente Vezzeno, in località Sariano, al km 6+825, lungo la Strada Provinciale n. 10 di Gropparello: un cantiere da circa 670 mila euro.

I lavori

Nello specifico l’intervento ha riguardato il rinforzo dell’impalcato, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il consolidamento mediante tiranti, oltre alla realizzazione di nuova soletta e cordoli per l’alloggiamento di barriere di sicurezza rispondenti alla normativa attuale. Sulle pile e spalle si è inoltre intervenuti con un rinforzo del paramento murario, ristilatura dei giunti e successive iniezioni di miscele leganti. La base delle pile è stata rinforzata.

Rimangono da realizzare: la rimozione del guado e del tracciato stradale provvisorio nonché la realizzazione di un sistema di protezione delle fondazioni del ponte dai fenomeni di erosione localizzata. Queste opere – se le condizioni metereologiche lo consentiranno – saranno completate entro la fine dell’anno e, in ogni caso, non comporteranno significative interferenze con la circolazione stradale.

La viabilità

L’intervento descritto ha comportato dallo scorso 29 luglio l’interruzione della circolazione in corrispondenza del ponte sul torrente Vezzeno alla progressiva km 6+825, la deviazione della circolazione sulla viabilità provvisoria realizzata in prossimità del citato manufatto di attraversamento e l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo viabilità provvisoria.

Da mercoledì 26 novembre la viabilità torna regolare e il ponte sarà nuovamente percorribile con un sensibile miglioramento della sicurezza della circolazione.

