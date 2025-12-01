Sabato 6 dicembre a Nibbiano la consegna degli assegni ai nuovi nati dell’Alta Val Tidone

Si terrà come ormai tradizione nel primo sabato del mese di dicembre la cerimonia di consegna degli assegni ai nuovi nati del Comune di Alta Val Tidone. L’appuntamento è in programma il 6 dicembre alle ore 15.00 presso la sala polivalente di Piazza Combattenti a Nibbiano, quando saranno undici le famiglie residenti che si vedranno assegnare dall’Amministrazione comunale un contributo di 500 euro ciascuna per festeggiare la nascita di una nuova vita nel corso dell’anno 2025.

“Si tratta di un impegno amministrativo ma anche umano che abbiamo da sempre voluto onorare, già da quando ero Sindaco di Pecorara – commenta Franco Albertini, primo cittadino del Comune di Alta Val Tidone – E’ un contributo che va al di là del valore economico, ma vuole essere un premio alla vita e a chi sceglie il nostro territorio per costruire il proprio progetto di vita. Anche quest’anno abbiamo avuto undici nuove nascite e ci auguriamo sia di buon auspicio per un progressivo radicamento di nuove famiglie sul nostro territorio”.

Dopo i nuovi nati sarà il momento di omaggiare gli studenti più meritevoli attraverso due borse di studio. La prima è intitolata ad “Aldo Greco Bergamaschi”, istituita dal comune di Alta Val Tidone e finanziata con risorse proprie, e premierà gli studenti dalle scuole primarie alle secondarie di II grado, mentre la seconda, intitolata alla memoria di Giorgio Lodigiani, con fondi derivanti da un lascito, riguarderà gli alunni della scuola secondaria di I grado di Nibbiano.

“Anche questi riconoscimenti – aggiunge Albertini – sono una tradizione consolidata nel nostro comune e vogliono premiare il valore dell’impegno e il merito di questi ragazzi che sono il nostro futuro”.

