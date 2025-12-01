Eliminazione dei passaggi a livello a Villanova, lavori al via nell’aprile 2026

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) conferma il proprio impegno “per il miglioramento della sicurezza e della regolarità della circolazione ferroviaria” con il progetto di eliminazione dei passaggi a livello ai km 12+038, 13+497 e 13+908 nel territorio comunale di Villanova sull’Arda (PC), lungo la linea Cremona–Fidenza.

Nella prima metà del 2025 si è tenuta la bonifica sistematica terrestre delle aree interessate dai lavori. Sono attualmente in corso le attività propedeutiche all’avvio del cantiere e alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti.

L’avvio dei lavori è programmato per aprile 2026. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra RFI e l’Amministrazione comunale per condividere lo stato di avanzamento delle attività e le successive fasi operative, compresa la necessità di acquisire piccole aree integrative per la realizzazione delle opere di viabilità.

L’intervento, del valore complessivo di circa 17 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia in variante alla SP588R–via Repubblica, un sottopasso ciclabile nella stessa area, la costruzione di nuove viabilità e la riqualificazione di quelle esistenti con nuovi percorsi ciclabili. Le opere consentiranno di migliorare la mobilità locale, eliminando i tempi di attesa legati ai passaggi a livello.

L’intervento garantirà l’eliminazione definitiva dei passaggi a livello, una riduzione dei tempi di percorrenza e un incremento dei livelli di sicurezza stradale e pedonale.

