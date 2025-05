Atletica – Piacenza, un weekend di successi su quattro fronti: Lorenzo Cesena da applausi a Grosseto

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Atletica Piacenza, impegnata su ben quattro fronti tra il 24 e il 25 maggio. Gli atleti biancorossi hanno gareggiato con ottimi risultati a Grosseto, Cesena, Bressanone e Castelfranco Emilia, portando in alto i colori del sodalizio piacentino in manifestazioni di livello regionale, nazionale e internazionale.

Lorenzo Cesena brilla a Grosseto: 51”30 nei 400hs

La copertina del weekend è tutta per Lorenzo Cesena, che a Grosseto, in occasione del Toscana Meeting Tour – Meeting Gold Assoluto Trofeo Città di Grosseto, ha firmato una prestazione di assoluto rilievo nazionale nei 400 ostacoli, chiudendo la sua prova in 51”30. Un crono che conferma l’allievo di Giovanni Baldini tra i migliori interpreti italiani della specialità, consolidando il suo ruolo di punta di diamante dell’atletica piacentina.

Giorgio Corrini convocato al Brixia Meeting: 49,03m nel martello

Ottimo risultato anche per Giorgio Corrini, giovane martellista della categoria Allievi, che ha rappresentato la Regione Emilia-Romagna al prestigioso Brixia Meeting di Bressanone, manifestazione internazionale per rappresentative regionali. Dopo l’oro ai Campionati di Società e il raggiungimento dello standard per i Campionati italiani di categoria, Corrini — seguito da Andrea Rinaldi e Mattia Cavazzuti — ha chiuso al decimo posto, migliorando ulteriormente il proprio primato personale con un lancio da 49,03 metri.

Giulio Bonino sorprende a Cesena: 4,25m nel salto con l’asta

A Cesena, in occasione dei Campionati regionali Assoluti, ha fatto parlare di sé Giulio Bonino, che nel salto con l’asta si è aggiudicato l’argento e ha centrato un significativo miglioramento, valicando l’asticella a 4,25 metri. Un risultato importante per il giovane atleta, allenato da Ennio Buttò, che conferma così il suo promettente percorso in questa disciplina tecnica.

Cadetti protagonisti a Castelfranco Emilia

Risultati di rilievo anche per il settore giovanile, impegnato nella Finale regionale dei Campionati di Società Cadetti a Castelfranco Emilia. Tra i protagonisti:

Valentino Palpi , primo nel salto triplo con la misura di 12,64m (minimo per i Campionati italiani Cadetti) e terzo nel salto in alto con 1,69m .

, con la misura di (minimo per i Campionati italiani Cadetti) e con . Nicolò Losi , autore di una doppia impresa nei 100hs e 300hs : i tempi di 14”00 e 40”64 gli valgono il minimo per la rassegna tricolore e rispettivamente il secondo e terzo posto di giornata.

, autore di una doppia impresa nei e : i tempi di e gli valgono il minimo per la rassegna tricolore e rispettivamente il di giornata. Icaro Cretella , secondo nel salto in alto con il nuovo personale di 1,73m .

, secondo nel con il nuovo personale di . Lea Boiardi, quarta nel salto in alto con 1,50m, anche per lei miglior misura in carriera.

Un segnale di salute e crescita per tutto il club

Il weekend appena trascorso conferma l’eccellente stato di forma dell’Atletica Piacenza, capace di ottenere risultati importanti in tutte le categorie, dal settore assoluto a quello giovanile. Tra primati personali, minimi per i Campionati italiani e convocazioni prestigiose, il club biancorosso si prepara ad affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti della stagione estiva.