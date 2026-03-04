Ausl, sciopero per l’intera giornata del 9 marzo

4 Marzo 2026 Redazione FG Attualità
L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 9 marzo 2026. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L’Azienda si scusa per eventuali disagi.

