Anno molto positivo per AVIS Fiorenzuola: oltre mille donazioni, aumentano i giovani

Un anno di impegno costante nella promozione della cultura del dono, nel rafforzamento della presenza sul territorio e nella cura dei rapporti con i donatori. È questo il bilancio dell’attività di AVIS Comunale Fiorenzuola d’Arda presentato in occasione dell’assemblea annuale dei soci, momento di confronto e trasparenza che ha permesso di fare il punto sulle attività svolte e sulle prospettive future dell’associazione.

L’associazione, realtà storica del territorio nata nel 1953 grazie all’iniziativa del dottor Lorenzo Braibanti e di un primo gruppo di 48 donatori, continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale nella promozione della donazione volontaria, periodica e gratuita di sangue e plasma.

Oltre seicento soci e più di mille donazioni nel 2025

Al 31 dicembre 2025 la sezione di Fiorenzuola conta 601 soci tra donatori e collaboratori, di cui 596 donatori attivi, con una presenza significativa di giovani: 164 soci hanno meno di 35 anni.

Nel corso dell’anno sono stati registrati 59 nuovi soci, dato particolarmente significativo perché segnala una rinnovata partecipazione delle fasce più giovani della popolazione, elemento fondamentale per garantire continuità al sistema trasfusionale.

Dal punto di vista dell’attività donazionale, nel 2025 sono state effettuate complessivamente 1006 donazioni, così suddivise:

863 donazioni di sangue intero

141 donazioni di plasma

2 donazioni multicomponenti

Il dato registra una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (1025 donazioni), pari a –1,86%, una variazione che si inserisce in una tendenza generale legata soprattutto alla riduzione della richiesta di sangue da parte del sistema sanitario, comunque pienamente soddisfatta.

Giovani protagonisti della cultura del dono

Uno degli elementi più rilevanti emersi dalla relazione riguarda la partecipazione dei giovani donatori. Per la prima volta dopo diversi anni si registra infatti una significativa adesione nella fascia tra i 18 e i 27 anni, segnale importante per il futuro dell’associazione e per la tenuta del sistema trasfusionale.

“Il loro impegno – sottolinea il presidente Gilberto Piroli nella relazione annuale – dimostra una sensibilità non scontata verso il bene comune. Donare sangue o plasma significa offrire una possibilità di cura, di speranza e, in molti casi, di vita”.

Un’associazione radicata nel territorio

Nel corso del 2025 AVIS Fiorenzuola ha promosso numerose iniziative di sensibilizzazione e formazione, con particolare attenzione al mondo della scuola e ai contesti frequentati dai giovani. Tra queste il progetto “Il coraggio di vivere insieme”, realizzato con l’Istituto di istruzione superiore E. Mattei e rivolto agli studenti dell’indirizzo socio-sanitario, oltre ad attività educative dedicate al tema del dono nelle scuole del territorio.

Accanto all’attività formativa, l’associazione ha collaborato con diverse realtà locali – associazioni sportive, parrocchie, istituzioni culturali e amministrazione comunale – promuovendo eventi e iniziative di sensibilizzazione come mostre artistiche, manifestazioni sportive e campagne di comunicazione dedicate alla promozione della donazione.

Una rete di solidarietà al servizio della comunità

AVIS Fiorenzuola continua, inoltre, a operare in stretta collaborazione con il Centro Trasfusionale e con il Servizio Immunotrasfusionale, contribuendo in modo concreto alla disponibilità di sangue, plasma e farmaci plasmaderivati destinati alle terapie salvavita.

L’associazione, che si fonda sui valori di solidarietà, altruismo, civismo e tutela del diritto alla salute, ribadisce il proprio ruolo di servizio alla comunità e di sostegno al sistema sanitario pubblico.

Guardando al futuro, AVIS Fiorenzuola conferma l’impegno nel rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni e nel diffondere sempre più la cultura del dono come gesto di responsabilità sociale e partecipazione civica.

