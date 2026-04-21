Autismo, 50 commercianti piacentini coinvolti in pratiche di inclusione: un convegno

“La Bottega Accanto – Autismo, inclusione e vita quotidiana. Un passo concreto: 50 commercianti piacentini coinvolti in pratiche di inclusione“. E’ il titolo del convegno che si terrà giovedì 23 aprile alle ore 16.00 presso il Teatro Filodrammatici di Piacenza, in via Santa Franca n. 33. Convegno organizzato da Confcommercio Piacenza e La Casa Accanto.
Interverranno, in qualità di relatori:
- il Prof. Alberto Vanolo, docente di Urbanistica presso l’Università di Torino, autorevole studioso in materia e, in particolare, delle tematiche legate a una progettazione urbana inclusiva per cittadini nello spettro autistico;
- il Prof. Fabrizio Acanfora, docente presso l’Università di Barcellona e autore di rilevanti pubblicazioni sull’autismo;
- la Dott.ssa Eleonora Corsalini, Direttore delle Attività Socio-Sanitarie AUSL Piacenza.
Gli interventi saranno moderati da Giangiacomo Schiavi, scrittore e giornalista del Corriere della Sera, di cui è stato anche vicedirettore.
L’incontro è finalizzato a promuovere una maggiore consapevolezza e competenza tra gli operatori commerciali nei confronti delle persone nello spettro autistico, al fine di favorirne l’autonomia e agevolarne l’accesso alle attività quotidiane, in particolare nei settori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande.