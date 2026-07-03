Auto fuori strada lungo la Provinciale tra San Giorgio e Centovera, soccorsi sul posto e strada chiusa

La strada provinciale che collega San Giorgio Piacentino a Centovera è temporaneamente interrotta al traffico a causa di un grave incidente stradale.
Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in una delicata operazione per estrarre il conducente dall’abitacolo del veicolo.
Presenti anche i sanitari del 118, pronti a prestare le prime cure una volta completato il recupero della persona coinvolta.
La provinciale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del conducente e sulla dinamica dell’incidente.