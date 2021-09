Bakery Piacenza, Campanella guarda già a Cantù: “Utile per crescere” – AUDIO

Federico Campanella, coach della Bakery Piacenza, ripercorre la vittoria in Supercoppa contro l’Assigeco e guarda già alla prossima sfida di mercoledì contro Cantù, valevole per la seconda giornata di Supercoppa.

“La vittoria nel derby di Coppa ha dato il giusto avvio alla nostra stagione: meglio non potevamo iniziare” esordisce Campanella a RadioSound, “L’accesso garantito al pubblico è stato veramente bello, ci aspetta una grande stagione da vivere insieme. L’affetto della gente e dei tifosi è una dinamica importantissima per tutti gli addetti ai lavori”.

“La vittoria in rimonta è frutto del carattere che intendiamo mantenere ogni volta che scendiamo in campo” prosegue Campanella. “Siamo ancora una squadra nuova, è fondamentale passare questi momenti per conoscerci e crescere al meglio. L’importanza di giocare in maniera corale alla fine porta sempre i suoi frutti. E’ importante che affrontiamo subito la pressione in gare ufficiali”.

Mercoledì arriva l’esordio casalingo contro Cantù: “La Supercoppa rimane, nonostante la vittoria nella prima giornata, una competizione che non può permetterci di variare la nostra preparazione. Sia per quando riguarda l’approccio fisico che mentale. Le prossime due Gare contro Cantù e Treviglio serviranno per acquisire esperienza e migliorare i meccanismi sul parquet, cercando di mettere in difficoltà queste corazzate”.

Di seguito l’intervista completa a Federico Campanella, capo allenatore della Bakery Piacenza: