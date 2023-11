Bando affitti, dal comune 681mila euro per 555 richiedenti rimasti esclusi dalla graduatoria

Entro Natale il Comune di Piacenza accoglierà altre 555 domande arretrate di contributo già presentate nel 2022 da piacentini in difficoltà con il pagamento dell’affitto di casa oppure in ritardo con le rate per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Tra questi ultimi ci sono anche numerosi inquilini il cui reddito è diminuito sensibilmente a causa delle limitazioni introdotte per contrastare l’emergenza Covid. La delibera è stata votata ieri dalla Giunta comunale e dà ora il via alla preparazione degli atti da parte degli Uffici che impegneranno l’ente a liquidare i contributi “in tempi brevi”.

“Entro Natale invieremo le somme ai richiedenti”

“Siamo in grado di mettere a disposizione complessivamente oltre 681mila euro – spiega l’assessora Nicoletta Corvi, che ha presentato la delibera alla sindaca e ai colleghi di Giunta – che serviranno ad erogare i contributi già richiesti da 555 persone rimaste indietro nella graduatoria e a farlo entro il prossimo gennaio. Ma già entro Natale impegneremo le somme e invieremo le notifiche ai richiedenti”.

Una buona notizia per molti piacentini in difficoltà, dunque, che arriva proprio in occasione del Natale e che si è potuta concretizzare grazie a una recente delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna che ha attribuito a Piacenza ulteriori 291.540 euro per lo “scorrimento della graduatoria del Bando affitti 2022”: in buona sostanza, una seconda tranche di risorse messe a disposizione del Comune. Ma non solo: con la stessa delibera la Regione ha autorizzato i Comuni a utilizzare eventuali risorse residue sul Fondo morosi incolpevoli per lo scorrimento della graduatoria relativa al Bando affitti.

“Abbiamo quindi deciso di accedere alle risorse residue del Fondo morosi incolpevoli – conclude l’assessora Corvi – utilizzandole per scorrere la graduatoria del Bando affitti. Parliamo di quasi 400mila euro (389.928,75 per la precisione, ndr) che si sommano allo stanziamento aggiuntivo deliberato per Piacenza dalla Regione e ci consentono di mettere a disposizione dei cittadini più bisognosi quasi 700mila euro”.