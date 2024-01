Volley – Berlino-Gas Sales Piacenza 0-3, biancorossi ai quarti di finale di Champions

La Gas Sales Piacenza di coach Anastasi chiude al meglio il girone C di Champions League e supera con un netto 3-0 Berlino in Germania. Sarebbero bastati anche due set ai piacentini per accedere direttamente ai quarti di finale di Champions ed aggiudicarsi il raggruppamento, invece hanno chiuso le ostilità in poco meno di un’ora e mezzo. Dominato il primo parziale, chiuso 25-15. Nel secondo set Piacenza si fa prima raggiungere dai locali, poi chiude al fotofinish 25-23 grazie anche ad una serie di muri vincenti. Nel terzo set Romanò, autore di 19 punti, guida la rimonta della compagine italiana che si impone 19-25. Una prova di forza per un girone con poche sbavature: ben 5 vittorie ed una sola sconfitta. L’altra buona notizia è il rientro in campo di Leal, che era assente dai primi di dicembre per un brutto infortunio al polpaccio.

Domenica si torna al Palabanca per un match di cartello di Superlega: alle ore 16:00 i biancorossi sfideranno i Campioni d’Italia di Trento (DIRETTA SU RADIO SOUND)

I sestetti

BERLINO: Sotola, Tille, Carle, Schott, Tammemaa, Moté , Tsuiki (L). All. Banks

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

La cronaca

Piacenza subito avanti 4-2 con un grande spike di Lucarelli. Ace di Romanò: 5-2. Errore al servizio di Recine, ma i biancorossi sono avanti 8-4. Lucarelli e Simon dominano il taraflex: 12-4 per la Gas Sales. Dominio piacentino alla Max-Schmeling-Halle: 14-7. Piccola reazione di Berlino con Tammemaa, ma Piacenza vola 18-9. C’è una sola squadra in campo: 21-12 per Piacenza. Il primo parziale va in archivio: 25-15 per Piacenza.

Secondo set

Lucarelli show a Berlino, Piacenza scappa via anche in avvio del secondo set: 3-1. Ace di Romanò, 6-3 per i biancorossi. Schott a segno con il mani-out, Berlino torna sotto: 9-8. Parziale di 7-3 per Berlino, è parità in Germania: 12-12. Monster-block di Simon: 16-14 per i biancorossi. Sempre Simon a dominare il centro: 19-18. Si gioca punto-a-punto in questo finale: 20-20. Piacenza allunga con il muro: 24-22. Primo tempo di Simon: Piacenza vince anche il secondo set 25-23 e accede ai quarti di finale.

Terzo set

Un po’ di cambi per Piacenza: dentro Alonso, Andringa e Leal. Doppio ace di Romanò, Piacenza avanti 5-4. Malescha scalda la mano, 7-7 alla Max-Schmeling-Halle. Piccolo passaggio a vuoto per la Gas Sales Daiko, Berlino avanti 10-7. I tedeschi mantengono la testa dello score 11-9. Cannonata di Andringa verso posto 5 (11-10). Romanò a segno per l’11-11. Altro grande muro di Piacenza con Csaneschi e Romanò 11-12 e Piacenza torna avanti. Leal attacca il 16-15 biancorosso. Ace di Leal e la Gas Sales scappa 15-17! Shott attacca out 15-18. Ace di Leal 15-19! Piacenza è in controllo 17-21. Romanò incontenibile 17-22. Match point per Piacenza 24-19 per i biancorossi! Andringa chiude con l’ace 19-25