Bobbio Buskers Festival, la 2ª edizione il 12 e 13 luglio. Il suggestivo borgo di Bobbio torna a essere protagonista con la seconda edizione di un evento imperdibile che colorerà le vie del centro storico con arte, musica, emozione e tanto divertimento.

Per due giorni, le strade e le piazze del borgo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove artisti di strada, musicisti, giocolieri e performer daranno vita a uno spettacolo coinvolgente per grandi e piccoli.

Bobbio Buskers Festival il 12 e 13 luglio

Ogni angolo di Bobbio sarà animato da momenti unici e sorprendenti, capaci di incantare ed emozionare. In Piazza Santa Fara, sarà allestita un’area Street Food con specialità culinarie per tutti i gusti: con le delizie più originali del cibo da strada. Accanto, i mercatini degli hobbisti offriranno curiosità, artigianato e prodotti creativi, per una passeggiata tra sapori e colori. Il sabato notte, lo splendido Chiostro si accenderà con un DJ set sotto le stelle, trasformandosi in una pista da ballo suggestiva e magica dove vivere la notte a ritmo di musica.

Orari evento

Sabato 12 luglio dalle 18.00 alle 24.00 e Domenica 13 luglio dalle 10.00 alle 22.00.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Commercianti di Bobbio, da sempre al fianco delle manifestazioni che valorizzano il territorio e promuovono la cultura dell’incontro. Un weekend ricco di emozioni, gusto, energia e spettacolo vi aspetta nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy