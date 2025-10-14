Brugneto: “Serve un nuovo accordo per una gestione più equa”. Incontro mercoledì 15 ottobre in Fondazione

Il Comitato Difesa Val Trebbia , in collaborazione con Legambiente Piacenza, organizzano una serata pubblica dal titolo “L’acqua del Brugneto torni a Piacenza”, mercoledì 15 ottobre alle ore 21 presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano a Piacenza in via Sant’Eufemia 12.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

L’incontro di Piacenza sarà un’occasione per approfondire il tema cruciale della gestione delle acque della diga del Brugneto, un invaso fondamentale per la Valtrebbia e per tutto il territorio piacentino, proprio a seguito della scadenza nel 2024 della concessione di derivazione delle acque a scopi idropotabili del torrente Brugneto, affluente tra i più importanti del Trebbia dopo l’Aveto.

Tante domande sul tavolo

Riflettori puntati quindi sulle acque della diga e sul diritto della Comunità Piacentina a vedere restituita buona parte dell’acqua accumulata ogni anno nell’invaso, a beneficio di tutti i Comuni posti lungo l’asta del Trebbia. Molte sono le domande alle quali la serata cercherà di dare risposte, di quanta acqua ha bisogno Genova per le sue necessità acquedottistiche rispetto al passato? Quanta acqua c’è nella diga in estate, quando il Trebbia va normalmente deficit di acqua? Quanta acqua potrebbe essere rilasciata al versante piacentino.

Quello che è certo è che dopo 70 anni dalla prima concessione che prevedeva il rilascio al versante piacentino di soli 2.5 milioni di metri cubi, occorre cambiare rotta: Piacenza deve rivendicare il pieno diritto a riavere l’acqua del Brugneto al netto delle necessità idropotabili di Genova.

Serve un nuovo accordo per una gestione più equa

Serve dunque un nuovo accordo tra Regione Emilia Romagna e Liguria per una gestione più equa e razionale dell’acqua del Brugneto che permetta di soddisfare non solo le esigenze del versante genovese ma anche quelle del versante piacentino, dalle esigenze idriche degli agricoltori, alla tutela della biodiversità della vallata e del suo turismo, garantendo al contempo la sicurezza del territorio, sempre più minacciato dai cambiamenti climatici. ​

