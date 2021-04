Cadeo Carpaneto: l’Allieva Vanessa Benuzzi sfiora il podio a Bovolone

In terra veronese quarto posto per l’atleta bresciana del sodalizio piacentino

Podio sfiorato per Vanessa Benuzzi, ciclista bresciana del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto in evidenza oggi (domenica) a Bovolone, in provincia di Verona. In una giornata piovosa, l’atleta lombarda ha conquistato il quarto posto Allieve nella volata che ha premiato la toscana Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service).

Donne Allieve Bovolone

1° Beatrice Bartolini (Valcar-Travel & Service) 48 chilometri in 1 ora 15 minuti 13 secondi, media 38,289 chilometri orari

2° Ilaria Prevedello (Team 1971)

3° Aurora Cappelletti (Officine Alberti Uc Val D’Illasi)

4° Vanessa Benuzzi (Cadeo Carpaneto)

5° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Alessia Rossetti (Ju Green Gorla Minore)

7° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Martina Testa (Biesse Arvedi)

9° Valentina Del Fiol (Conscio Bike Friuli)

10° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce).