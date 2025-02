Fiorenzuola-Forlì: ai rossoneri, per far punti, serve l’impresa

Segui Fiorenzuola-Forlì, domenica dalle ore 14:30, LIVE solo su RADIOSOUND!

Fiorenzuola in striscia positiva

I rossoneri di mister Ciceri arrivano a questo testacoda dopo due risultati utili consecutivi: il pareggio con il San Marino e, soprattutto, la convincente vittoria esterna contro l’Imolese.

Queste due ultime partite, è vero, lasciano sempre ultimo il Fiorenzuola in classifica ma hanno permesso ai valdardesi di accorciare sulla zona playout e di riaprire il discorso salvezza.

Ogni partita, quindi, è fondamentale per cercare di recuperare quanti più punti possibili anche se, ovviamente, quella di domenica sembra un’impresa impossibile visto l’avversario.

Focus sulla capolista Forlì

Al Pavesi arriva la squadra in testa al girone: il Forlì di mister Miramari. Gli ospiti arrivano dalla vittoria nello scontro diretto contro il TAU (grazie alla rete di bomber Petrelli) e, in generale, da 10 vittorie in 11 partite.

E’ chiaro che la corazzata romagnola sembra inarrestabile e l’esito dello scontro appare scontato.

Questa stagione ci ha, però, insegnato che nessun risultato lo è e che tutte le partite vanno giocate dal primo all’ultimo minuto.

Il Fiorenzuola ha l’obbligo di cercare quantomeno di fare risultato per poi prepararsi a quella che sarà un’altra, importantissima battaglia, settimana prossima contro lo United Riccione.