Canottaggio – Un oro e tre argenti per la biancorossa Gemma Ghinelli ai Campionati Nazionali Universitari

Le ultime gare della stagione agonistica di canottaggio regalano ancora gioie e soddisfazioni alla Vittorino da Feltre. Gemma Ghinelli, forte portacolori della squadra biancorossa allenata da Paolo Michelotti, Sara Groppi, Paolo Groppi, Gianluca Riscazzi, Umberto Moroni e Luca Preti, è infatti salita nei giorni scorsi sul primo gradino del podio ai Campionati nazionali universitari andati in scena sulle acque del lago di Paola, a Sabaudia.

Gemma Ghinelli ha partecipato alla competizione – che ha visto in gara complessivamente centodieci atleti in rappresentanza di dodici diversi Centri universitari sportivi italiani – con i colori del CUS Genova, in rappresentanza del college universitario di Genova Prà in cui frequenta il primo anno di studi.

L’atleta della Vittorino da Feltre ha vinto la medaglia d’oro nel quattro di coppia sulla distanza dei duemila metri olimpici, in equipaggio con le compagne di ateneo Anita Grassi (Società Canottieri D’Aloja), Marta Falossi (Canottieri Esperia) e Maria Sole Perugino (Canottieri Baldesio), anche quest’ultima piacentina e cresciuta agonisticamente con gli stessi colori biancorossi della Vitto.

Un oro meritato, ulteriormente impreziosito da tre medaglie d’argento. Gemma Ghinelli è infatti salita sul secondo gradino del podio nella prova del singolo sulla distanza sprint dei cinquecento metri, piazzandosi alle spalle dell’azzurra (reduce dai mondiali) Giulia Mignemi del CUS Insubria e davanti a Linda Manzoni (Insubria). Medaglia d’argento per l’atleta piacentina anche nell’altra gara del quattro, con lo stesso equipaggio del CUS Genova, vinta ancora dal CUS Insubria e con il CUS Milano a completare il podio. Terza medaglia d’argento per Gemma Ghinelli nella prova del doppio, con l’equipaggio del CUS Genova diviso in due, Perugino-Grassi su un’imbarcazione e Ghinelli-Falossi sull’altra, con il primo equipaggio dell’ateneo genovese vincitore della medaglia d’oro e la piacentina della Vittorino ancora sul secondo gradino del podio, con il Cui Bari al terzo posto finale.

Per Gemma Ghinelli quindi, che tre settimane fa aveva conquistato il bronzo ai Campionati italiani societari con le compagne di squadra della Vittorino Magenta Angelelli, Anna Mazzocchi e Sonia Ghinelli, uno straordinario bottino di medaglie alla sua prima partecipazione ai Nazionali universitari.