Cantina Valtidone premia la Scuola: 11.000 euro il palio per il concorso “60 vendemmie in un’etichetta” – AUDIO

Al via la settima edizione del Concorso rivolto alle scuole, che Cantina Valtidone ha istituito nel 2016 in occasione del 50° anniversario della sua fondazione, con un montepremi di 11.000 euro.

Cantina Valtidone premia la scuola, gli istituti coinvolti

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Concorso è proposto a tutte le Scuole primarie e secondarie della Provincia di Piacenza e a quelle delle limitrofe province di Cremona, Lodi e Pavia. Titolo del Concorso è “60 vendemmie in un’etichetta”: questo tema consentirà agli allievi di entrare in contatto con una realtà economica e sociale, la produzione del vino, di cui la Valtidone costituisce da ormai 60 anni un punto di riferimento e di eccellenza provinciale, realizzando il bozzetto di un’etichetta celebrativa del 60mo anniversario di Fondazione. Progetto analogo era stato proposto proprio nella prima edizione del Concorso e, con grande soddisfazione di tutti, l’etichetta selezionata è poi stata realmente utilizzata in una linea di vini. Quest’anno l’obiettivo è di trovare l’immagine cui poter legare l’importante anniversario che l’Azienda si appresta a celebrare.

Intervista con la Dottoressa Daniela Pilla dell’ufficio stampa

Cantina Valtidone premia la scuola, la commissione

La Commissione quest’anno sarà così costituita: Presidente dott. Gianpaolo Fornasari (Presidente di Cantina Valtidone), Mauro Fontana (già Direttore Commerciale di Cantina Valtidone), Alberto Brenni (giornalista particolarmente sensibile al mondo della scuola perché nella sua carriera è stato anche insegnante), oltre a tre grafici pubblicitari Valter Adami, Lara Capra e Silvia Giuppi.

Cantina Valtidone premia la scuola, il concorso

“Si tratta della settima edizione del concorso che è nato nel 2016 in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di Cantina Valtidone – racconta Daniela Pilla addetta dell’Ufficio Stampa -e che negli anni si è sviluppato creando anche opportunità diverse. Oltre alla creazione di progetti che le scuole possono presentare per partecipare al concorso è stato aggiunto anche un periodo di votazione sui social che ai ragazzi piace molto, quindi la possibilità di coinvolgere anche gli amici e i parenti nella selezione del loro progetto”.

Le novità di quest’anno

“Anche quest’anno abbiamo voluto inserire una novità, dopo le votazioni sui social, introdotti da un paio di edizioni, abbiamo pensato di richiedere alle Scuole la produzione di un video di presentazione che, sostituendo l’appuntamento in teatro di Pianello ad ottobre, renderà più agevole la partecipazione al concorso. Infatti, tutto il materiale richiesto potrà essere realizzato nel corrente anno scolastico: si eviteranno uscite didattiche ad inizio anno scolastico nuovo di difficile organizzazione e Cantina Valtidone avrà materiale video da proporre durate gli eventi che si organizzeranno per il 2026! I video riceveranno una valutazione a sé da parte della Commissione che li visionerà nel mese di ottobre, in sostituzione dell’incontro con le scuole in teatro: le scuole selezionate potranno inviare i video fino al 10 ottobre.”

Il tema

“Il tema sarà 60 vendemme in un’etichetta, proprio perché nel 2026 Cantina Valtidone compierà 60 anni di fondazione e quindi ai ragazzi è stato richiesto di realizzare e di creare un’etichetta immaginaria celebrativa dell’anniversario della nostra cantina. Con questa etichetta vorremmo produrre non solo un vino ma anche tanti gadget, tanti elementi che legheranno il 2026 a questa importante ricorrenza”.

La partecipazione del territorio

“Sono arrivati nel corso del tempo un numero davvero importante di elaborati ne abbiamo ricevuti 50 provenienti veramente da qualunque tipo di scuola ed è entusiasmante anche per i nostri soci fondatori sapere che c’è questa grande collaborazione da parte della scuola e condivisione del territorio, perché è un modo e un’opportunità per i ragazzi di partecipare all’economia, ma non solo, alla cultura e alla tradizione locale, che è poi alla fine un po’ l’obiettivo di Cantina Valtidone.

Il montepremi

Cantina Valtidone premierà gli elaborati più meritevoli, offrendo agli Istituti di riferimento un contributo complessivo, pro-quota, di 11.000,00 euro da destinarsi al supporto e allo sviluppo delle attività didattiche.

Obiettivo del Progetto

Il Progetto è nato con l’obiettivo di promuovere e diffondere in ambito scolastico i valori della Cooperazione e della Solidarietà e permettere agli studenti di entrare in contatto con una realtà aziendale di rilievo. Cantina Valtidone, continua così a perseguire l’obiettivo, tra gli altri, della valorizzazione del territorio e della sua crescita economica, sociale e culturale.

Informazioni e modalità di iscrizione

Per le modalità e le tempistiche si rimanda al bando scaricabile dal sito internet www.cantinavaltidone.it/concorso25 dove si trova anche il modulo d’iscrizione. Per ulteriori informazioni è disponibile il nostro Ufficio Stampa al n° 0523/846422 o tramite e-mail a pilla@cantinavaltidone.it .

L’augurio dei soci

“L’augurio personale e di tutti i nostri Soci è che la valenza educativa del progetto, riconosciuta anche dal patrocinio della Provincia di Piacenza, possa essere condivisa e sostenuta da tanti Dirigenti scolastici promuovendo la partecipazione dei loro Istituti e diffondendo il bando ai loro Docenti. Voglio ringraziare le Scuole che hanno partecipato gli scorsi anni e le Commissioni che si sono rese disponibili mettendo a disposizione le loro competenze. La partecipazione delle scolaresche in occasione della Festa del Picchio Rosso, evento caratterizzato dalla premiazione del concorso, è da parte di tutti noi motivo di grande gioia per l’entusiasmo e l’allegria che i ragazzi portano nella nostra Azienda.”