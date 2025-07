Carenza di carburante in montagna, a Travo problemi da maggio. La Sindaca: “Sui servizi in montagna serve un intervento bipartisan” – AUDIO

Carenza di carburante nelle valli piacentine, a Travo problemi da maggio. La Sindaca Valla: “Sui servizi in montagna serve un intervento bipartisan”. La prima cittadina ha parlato del tema su Radio Sound. Intanto la Regione sulla questione ha incontrato Europam che si occupa della distribuzione del carburante e i sindaci interessati.

Il vicepresidente Colla ha aperto i lavori ringraziando i consiglieri Albasi e Fiazza per aver sollevato la questione in sede istituzionale e ha dichiarato che quello in atto rappresenta “un caso pilota” di fronte al quale la Regione non può restare inerme, trattandosi di un servizio di pubblica utilità. Ha inoltre richiesto formalmente durante l’incontro ad Europam una relazione dettagliata, scritta e con tempistiche certe, sulle azioni in corso e sulle modalità con cui l’azienda intende garantire continuità al servizio.

Roberta Valla Sindaca di Travo

Noi a Travo è da maggio che abbiamo la situazione un po’ critica, ma so che altri paesi della Valnure, Alta Valnure e anche Bobbio hanno problemi da tempo, non solo di fornitura ma anche di manutenzione. Comunque siamo molto contenti dell’intervento della Regione.

Senza carburante, senza la possibilità di muoversi in montagna diventa veramente difficile. Evidenzio che non si tratta di una criticità solamente turistica, perché ad esempio nei paesi piccoli di montagna sono problematici i rifornimenti a mezzi prioritari come auto di soccorso. Il problema del carburante poi apre un tema più ampio su come mantenere i servizi nelle montagne, perché altrimenti qualcuno dovrebbe investire nell’alto piacentino?

Per mantenere i servizi in montagna, servono azioni concrete

Certo, ci vogliono delle azioni concrete e la politica dovrebbe agire in modo bipartisan nel prendere delle decisioni. Infatti a me non basta leggere dei rapporti che dicono che la montagna è in fase di non ritorno. Non è possibile! Bisogna investire con delle defiscalizzazioni per mantenere le imprese, perché se non c’è il lavoro e non ci sono i servizi il territorio si spopola.

