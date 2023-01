Caro carburante, il Direttore di Confcommercio Piacenza Barbieri: “Lo sconto sulle accise andava rinnovato, gli aumenti pesano sui consumi” – AUDIO

Caro carburante, il Direttore di Confcommercio Piacenza Barbieri: “Lo sconto sulle accise andava rinnovato, gli aumenti pesano sui consumi”. Il 2023 è iniziato in salita per famiglie e imprese anche a causa del rialzo dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Nelle ultime ore il Governo ha varato nuove norme sulla trasparenza dei distributori di carburanti per bloccare le speculazioni. In particolare si interviene sul monitoraggio dei prezzi, non più settimanale ma giornaliero. Inoltre viene introdotto l’obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto.

L’aumento del costo del carburante – spiega Gianluca Barbieri Direttore di Confcommercio Piacenza – si riflette poi sul trasporto di merci e quindi poi anche sui prezzi finali dei prodotti. Noi riteniamo che questo aumento sia dovuto in modo quasi totale al mancato rinnovo dello sconto sulle accise deciso con l’ultimo Decreto Legge. Un provvedimento che sarebbe stato da rinnovare almeno per due mesi. Infatti qualcosa per il caro energia è stato fatto, qualche provvedimento è stato preso, ma gli effetti si vedranno sicuramente da febbraio in poi. Per cui c’è questo lasso di tempo che resta, tra virgolette, scoperto.

Una situazione che peserà sui consumi?

Sì. Non è stata positivo in questo senso il mancato rinnovo dell’intervento sulle accise. Per aiutare famiglie e imprese bisognerebbe agire anche sul cuneo fiscale, cioè sulla busta paga. In particolare dando una diminuzione dei contributi resterebbero più soldi al lavoratore e il peso tenderebbe ad alleggerirsi anche per le imprese.

Caro carburante, il Direttore di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri: AUDIO INTERVISTA