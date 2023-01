La giunta e i progetti per il nuovo anno, Dadati: “Una nuova palestra scolastica e agonistica in via Stradella, collegamento col futuro parco della Pertite” – AUDIO

Quali sono gli obiettivi che l’amministrazione si pone per il 2023, soprattutto alla luce del PNRR? Ne parliamo con Mario Dadati, Assessore alle Politiche educative (scuole primarie e secondarie di primo grado), Sport, Benessere della persona e stili di vita. Sport e scuola in primo piano per l’assessore Dadati che ci parla di due progetti importanti.

“Tra i progetti più importanti per quanto riguarda il mio assessorato rientra senza dubbio la costruzione ex novo della mensa della scuola Carella di via Labò, un progetto assegnato nel giugno 2022 e quindi con la giunta precedente in carica. Appartiene all’investimento 1.2 che si riferisce all’ampiamento del servizio scolastico e del servizio mense delle scuole del nostro comune. Un edificio connesso alla struttura esistente che permetterà agli alunni di accedere direttamente dall’interno della struttura scolastica. Un finanziamento di 851 mila euro totalmente erogati dal PNRR, i lavori dovrebbero terminare nel giugno 2026”.

“Un altro progetto importante è la costruzione di una nuova palestra scolastica in via Stradella nel plesso della scuola Angelo Genocchi. E’ un progetto assegnato nel luglio 2022 e quindi si tratta del primo finanziamento da PNRR totalmente in capo alla nuova amministrazione. Un finanziamento da PNRR di 2,1 milioni di euro con un co-finanziamento comunale di 99 mila euro. Un impianto che permetterà all’attività sportiva scolastica e agonistica di avere una nuova struttura a disposizione e quindi potersi evolvere verso una diffusione e un aumento dei praticanti”.

“La messa a terra di questa nuova struttura permetterà di sviluppare un collegamento con il futuro parco dell’area Ex Pertite, permetterà alle associazioni sportive (in particolare volley, basket, calcio a 5, ginnastica artistica) di avere un nuovo spazio a disposizione. Ci permetterà poi di non perdere l’attuale campo da calcio in erba che sarà semplicemente spostato dietro alla struttura scolastica. La conclusione di questi lavori è prevista per gennaio 2026”.