L’intelligenza artificiale entra negli uffici pubblici, in Cattolica un percorso per imparare a governarla

Non basta conoscere l’intelligenza artificiale: occorre saperla dirigere.

È questa la sfida al centro di “Dirigere con l’intelligenza artificiale: strumenti, strategie e rischi”, il percorso executive di upskilling pensato per accompagnare la Pubblica Amministrazione dentro una trasformazione già in atto, fornendo competenze operative, consapevolezza dei rischi e capacità di governo dei processi.

L’iniziativa, promossa da Ce.C.A.P. (Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche) è rivolta in via prioritaria a dirigenti, funzionari e dipendenti delle amministrazioni locali e centrali, affronta l’IA non come tema teorico ma come competenza chiave per il management pubblico: uno strumento da integrare nel lavoro quotidiano, nei processi organizzativi e nelle scelte strategiche, mantenendo sempre il controllo umano sulle decisioni.

Il percorso si articola lungo tre prospettive complementari: l’IA come assistente personale, utile per migliorare attività di analisi, scrittura e sintesi documentale; l’IA come collega di team, da inserire nei flussi di lavoro gestendo responsabilità, resistenze e nuovi equilibri organizzativi; l’IA come alleato strategico, capace di supportare priorità e politiche pubbliche in modo coerente, responsabile e sostenibile.

Il format è fortemente laboratoriale. Accanto a brevi inquadramenti teorici, i partecipanti lavoreranno direttamente con strumenti di IA generativa attraverso esercitazioni guidate, casi reali e lavori di gruppo, passando da un uso sperimentale a un impiego strutturato e verificabile.

Una vera e propria “AI Clinic” consentirà inoltre di portare problemi concreti del proprio contesto professionale per confrontarsi su soluzioni immediatamente applicabili.

Le lezioni si terranno in presenza presso la Residenza Gasparini, per un totale di 16 ore di formazione: giovedì 26 febbraio (ore 14–18), venerdì 27 febbraio (ore 9–13 e 14–18) e sabato 28 febbraio (ore 9–13).

Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, con possibilità di conseguire un Open Badge previo superamento della prova di verifica.

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 febbraio 2026. Un’occasione formativa che guarda oltre l’alfabetizzazione digitale e punta a costruire una nuova cultura amministrativa, capace di utilizzare l’intelligenza artificiale con responsabilità, metodo e visione pubblica.

Per informazioni, richieste e iscrizioni è possibile rivolgersi alla

Formazione Permanente del campus di Piacenza tel. 0523 599 393 o consultare il sito alla pagina https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-dirigere-con-lintelligenza-artificiale-strumenti-strategie-e-rischi-percors-e126pc0361-01

