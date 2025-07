César Brie con “Esodi” dal 18 al 20 luglio al Festival di Veleia

Dopo le straordinarie precedenti serate, il Festival di Teatro Antico di Veleia 2025 prosegue con lo spettacolo di César Brie “Esodi” in programma dal 18 al 20 luglio. Inizio alle ore 21.

Il Festival di Teatro Antico di Veleia rinnova la feconda collaborazione artistica con César Brie, il visionario drammaturgo, regista e attore argentino che in prima nazionale presenterà Esodi, terza tappa del progetto pluriennale ispirato all’Eneide di Virgilio, realizzato da Brie su invito del Festival, già produttore di Anchise e Il lago dell’Oblio, gli immersivi, immaginifici spettacoli che hanno debuttato a Veleia rispettivamente nel 2023 e nel 2024.



Pensato come spettacolo itinerante per un ristretto gruppo di spettatori (e per questo articolato in più repliche), Esodi sarà costruito site specific nello spazio di Vigoleno, inaugurando così la virtuosa sinergia del festival con il bellissimo borgo altomedievale.

Informazioni

Questi spettacoli sono sold out. Chi desidera iscriversi alla lista d’attesa può scrivere a info@veleiateatro.com (indicando nella mail quanti posti desidera riservare ed un recapito telefonico) oppure può telefonare al numero 324 9297592 negli orari di apertura della biglietteria.

