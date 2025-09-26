Ciclismo – Alberto Baesso e Dario Salvaderi (Asd Programma Auto) sul podio nel Nord Est

Doppio podio targato Nord Est per l’Asd Programma Auto, che nello scorso week end sui pedali nel panorama amatoriale ha conquistato buoni risultati con i propri portacolori impegnati su due fronti.

Nella Valdagno-Castelvecchio, gara valida come campionato provinciale salita per lo Csain vicentino, Dario Salvaderi ha conquistato la medaglia d’argento nella propria categoria, i Master 5, oltre a essere il quattordicesimo atleta al traguardo.

Dal Vicentino al Trevigiano, dove Alberto Baesso si è messo in luce a Zero Branco nella seconda prova della Due Giorni in Villa. Per il corridore vicentino del sodalizio piacentino, sesto posto assoluto nella propria corsa e medaglia di bronzo nella categoria Senior A. Domani (sabato) Baesso varcherà il confine per partecipare all’Istria300, manifestazione in programma a Parenzo (Croazia).Domenica, invece, una spedizione bianconera sarà ai nastri di partenza della GranFondo Alassio.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy