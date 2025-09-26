Volley – Gas Sales Piacenza, i biancorossi superano Brescia. Boninfante: “Buon test, volevo dare spazio un po’ a tutti”

Questo pomeriggio al PalabancaSport, davanti ad un buon numero di spettatori, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha superato per 3-1 l’ambiziosa Consoli Sferc Brescia, formazione di A2, nel terzo allenamento congiunto stagionale.

Oltre un’ora e mezza di gioco e alla fine ha avuto la meglio Piacenza. Coach Boninfante ha schierato tutti giocatori disponibili dando spazio a chi ha giocato meno fino ad ora.

Il prossimo allenamento congiunto al PalabancaSport è fissato per il 16 ottobre contr Monza. Il 4 e 5 ottobre i biancorossi saranno impegnati al Torneo di Modena.

Le parole di coach Boninfante

“Una partita in cui oltre all’ingresso di Gutierrez e Simon ho voluto dare spazio un po’ a tutti coloro che avevano giocato meno nei due test con Modena. Ho visto buone cose ma anche altre su cui dobbiamo lavorare tipo la tenuta mentale, qualche passaggio con la palla alta e il contrattacco. Sono soddisfatto, i ragazzi stanno lavorando bene, adesso c’è un po’ di ruggine negli ultimi arrivati soprattutto per Gutierrez che ai Mondiali ha giocato pochissimo ma sapevamo che sarebbe stato così”.

Gas Sales Piacenza – Consoli Sferc Brescia 3-1

(29-27, 25-21, 19-25, 26-24)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Gutierrez 15, Seddik 6, Bovolenta 9, Andringa 10, Simon 2, Loreti (L), Travica 1, Leon 11, Comparoni 10, Tanev, Bozzetti. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.

Consoli Sferc Brescia: Lucconi 16, Tondo 8, Mancini 5, Cavuto 10, Cominetti 8, Berger 10, Rossini (L), Solazzi, Cech 6, Cargioli, Ghirardi. Ne: Franzoni (L), Zambonardi, Bettinzoli, Brozzi. All. Zambonardi R.

