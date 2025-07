Ciclista australiana investita da un furgone a Biana di Ponte dell’Olio

Ciclista australiana a Piacenza per partecipare alla Sei giorni delle Rose a Fiorenzuola, investita da un furgone a Biana di Ponte dell’Olio. Le condizioni dell’atleta, che dovrebbe essere al via da domani nella nota manifestazione nel piacentino, fortunatamente non sono gravi.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 31 luglio sulla Statale 654. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza, la Polizia Locale di Bettola e la Polizia Stradale.

Da valutare, anche per la competizione sportiva, le condizioni fisiche della ciclista, sbalzata a terra dopo l’urto.

