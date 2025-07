Casa della Comunità di Carpaneto, sempre più vicino l’ampliamento. L’Assessore Regionale Fabi: “Punto di riferimento sul territorio”

L’ampliamento e il potenziamento della Casa della Comunità di Carpaneto sono sempre più vicini. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro istituzionale molto positivo tra il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi, il direttore del Distretto di Levante Evelina Cattadori, e il sindaco Andrea Arfani. Presenti anche il vicesindaco Mario Pezza, l’assessore Francesca Bertoli Merelli, il consigliere Maria Luisa Rossi per la maggioranza e Patrizia De Micheli per la minoranza.

Oggetto dell’incontro: fare il punto sull’avanzamento dell’iter per la richiesta di finanziamento destinato a potenziare la struttura esistente. Il progetto, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale e condiviso da tutto il Consiglio, prevede un ampliamento di 186 m², con la realizzazione di quattro nuovi ambulatori e nove locali tecnici, distribuiti parallelamente all’attuale passaggio pedonale. Particolare attenzione è stata posta alla tutela dell’area verde, in particolare della quercia secolare, che sarà integralmente preservata.

“Le Case della comunità – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi – sono un punto di riferimento sul territorio per la cura e l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Il modello delle Case della comunità sta evolvendo per rispondere sempre più ai bisogni dei cittadini. In Emilia-Romagna sono già 146 quelle attive e il nostro obiettivo è arrivare a 185 entro la fine del 2026. Un impegno che possiamo realizzare grazie anche al prezioso lavoro di sinergia istituzionale con gli enti del territorio, come quello che stiamo facendo a Carpaneto”.

Il direttore generale Paola Bardasi ha confermato che il finanziamento stimato in circa 700mila euro sarà inserito tra le richieste dell’ottavo stralcio ex articolo 20, che la Regione Emilia-Romagna presenterà al Ministero della Salute. “Contiamo di ottenere i fondi necessari così da poter avviare i lavori e offrire risposte concrete alla popolazione. Come sempre il nostro obiettivo primario è il cittadino per questo tutte le nostre azioni sono impostate nell’ottica di garantire equità di servizi su tutta la provincia dotando anche i territori non centrali come Carpaneto dei servizi di prossimità”, ha dichiarato.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Andrea Arfani. “È stato un incontro atteso e partecipato, che conferma la qualità del lavoro svolto fino ad oggi. La Casa della Comunità di Carpaneto serve un bacino di oltre 11mila persone ed è già oggi un punto di riferimento grazie alla presenza dei medici di famiglia e alla riorganizzazione degli orari. Sappiamo però che la cittadinanza ha bisogno di ulteriori servizi. Il percorso condiviso con la minoranza e le rappresentanze sindacali ha trovato nella direzione generale dell’Ausl e nella Regione interlocutori attenti e disponibili. Continueremo su questa strada”.

