Comunità energetiche rinnovabili, incontro in Provincia il 5 dicembre

Venerdì 5 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, sarà ospitato l’evento organizzato da ENER e GSE, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza, dal tema “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER): sarà l’occasione per approfondire la conoscenza delle CER e per dialogare direttamente con ENER (Ente nazionale per le energie rinnovabili) e GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy