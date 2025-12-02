Comunità energetiche rinnovabili, incontro in Provincia il 5 dicembre

Venerdì 5 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, sarà ospitato l’evento organizzato da ENER e GSE, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza, dal tema “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER): sarà l’occasione per approfondire la conoscenza delle CER e per dialogare direttamente con ENER (Ente nazionale per le energie rinnovabili) e GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

