Concerto del Coro Polifonico del Dipartimento di Musica dell’Università di Karabük al Conservatorio Nicolini il 9 giugno

Lunedì 9 giugno, alle ore 21:00, nel Salone del Conservatorio Nicolini, si terrà il concerto del Coro Polifonico del Dipartimento di Musica dell’Università di Karabük – Facoltà di Belle Arti e Design Fethi Toker di Safranbolu in Turchia, diretto da Pınar Çanakçı Çavdur. Il programma del concerto, frutto di uno scambio culturale con l’università musicale piacentina, propone un ricco repertorio internazionale, che spazia dalla musica rinascimentale a brani della tradizione popolare turca, americana, brasiliana ed europea, con opere di autori come Murad III, Wilhelm Peterson-Berger, Huddie Ledbetter, Villa-Lobos e Pärt Uusberg. Fondato come parte integrante del percorso formativo universitario, il coro è composto da studenti del Dipartimento di Musica.

L’ensemble si distingue per l’interpretazione di repertori polifonici di epoche e culture diverse, con un’attenzione particolare alla diffusione della musica corale turca e internazionale. Ha partecipato a numerosi festival in Turchia e all’estero, ricevendo riconoscimenti per la qualità dell’intonazione, l’omogeneità timbrica e l’espressività musicale. Un’occasione unica per il pubblico piacentino di ascoltare un coro universitario internazionale di alto livello.