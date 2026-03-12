Confapi Industria Piacenza, convegno sull’internazionalizzazione in programma il 18 marzo

Approda anche a Piacenza il convegno nazionale dedicato alle piccole e medie imprese e agli strumenti per l’internazionalizzazione promosso da Confapi insieme a Sace e Simest. L’appuntamento è per mercoledì 18 marzo alle 14.30 (con registrazione partecipanti dalle 14) nella sede di Confapi Industria Piacenza in via Menicanti 1: l’iniziativa fa diverse tappe in Italia e rappresenta un’importante occasione di incontro diretto con gli imprenditori. Sace è infatti la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle esportazioni e agli investimenti delle imprese italiane nel mondo, mentre Simest offre strumenti finanziari agevolati per accompagnare le pmi nei processi di crescita internazionale.

Secondo l’indagine congiunturale 2025 di Confapi Industria Piacenza presentata nelle scorse settimane, oltre il 70% delle pmi associate prevede volumi di export invariati nel primo semestre 2026: le previsioni di crescita riguardano una quota minoritaria, mentre le ipotesi di contrazione restano contenute. Il sistema produttivo locale, fortemente specializzato nei comparti metalmeccanico, impiantistico e agroalimentare, mostra quindi solidità, ma non dinamiche espansive automatiche.

In questo scenario la differenza non la fa la sola capacità commerciale, ma la gestione finanziaria dell’internazionalizzazione: per questo nella tappa piacentina del 18 marzo saranno illustrati la copertura del rischio credito, le garanzie per l’accesso al credito bancario, i finanziamenti agevolati per investimenti produttivi all’estero, il supporto alla diversificazione geografica.

L’incontro prevede momenti di approfondimento tecnico e sessioni singole con i funzionari delle due realtà per analizzare casi concreti e orientare le aziende verso le soluzioni più coerenti con i propri piani industriali: dopo il saluto del presidente di Confapi industria Piacenza Giangiacomo Ponginibbi, interverranno la direttrice delle relazioni esterne di Simest Francesca Alicata che presenterà gli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione e la senior relationship manager sales Pmi Nord-est che si focalizzerà sugli strumenti assicurativo-finanziari e sul supporto formativo all’export.

L’evento è rivolto sia alle imprese già attive sui mercati esteri che intendono consolidare il proprio business, sia a quelle che stanno valutando un percorso di apertura internazionale: in una fase in cui prudenza e selettività guidano le scelte di investimento, dotarsi di strumenti adeguati per governare il rischio e pianificare la crescita rappresenta un vantaggio competitivo concreto.

«Attraverso l’organizzazione e la partecipazione attiva a questo incontro – sottolinea il vicepresidente di Confapi Industria Piacenza Vincenzo Cerciello – intendiamo dare un segnale concreto e tangibile della nostra vicinanza al mondo produttivo, con l’obiettivo di rendere le imprese più competitive e più presenti sui mercati esteri. La semplificazione delle procedure e l’internazionalizzazione sono i temi su cui vogliamo incidere per aiutare sempre più le imprese che intendono crescere nella competizione globale».

