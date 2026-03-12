Settimana Mondiale del Glaucoma, una serie di iniziative per la prevenzione dall’8 al 14 marzo

Presentate le iniziative legate alla Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo. A illustrare l’importanza della prevenzione e di una corretta attenzione ai sintomi, sono intervenuti l’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli, il primario dell’Oculistica dell’Azienda Usl di Piacenza Rino Frisina e Filippo Siciliano, presidente della Sezione territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

“Il glaucoma – sottolinea il dott. Frisina – è una malattia degli occhi che danneggia progressivamente il nervo ottico, la struttura che trasmette le informazioni visive dalla retina al cervello. Una patologia silenziosa, asintomatica, che progredisce. E che se non diagnosticata in tempo può portare alla perdita della vista. Il principale fattore di rischio – continua Frisina – è l’aumento della pressione intraoculare, ma la patologia può svilupparsi anche a causa di fattori genetici, vascolari e legati all’età. Pertanto, non va aspettata ma anticipata con visite oculistiche regolari. In Italia – conclude – si stima che circa un milione di persone siano affette da glaucoma, ma almeno la metà non sa di avere la malattia. In assenza di fattori di rischio particolari un primo controllo mirato per il glaucoma dovrebbe essere effettuato intorno ai 40 anni”.

“Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma” è il claim che la Fondazione Iapb – Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ha scelto per la “Settimana mondiale del glaucoma” che si celebra tra l’8 e il 14 marzo 2026. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per questa patologia che costituisce una delle principali cause di cecità irreversibile. Per questo Iapb Italia e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) organizzano e promuovono in 86 città italiane controlli oculistici gratuiti e attività divulgative, utili a sensibilizzare la popolazione sui gravi rischi che gravano sulla vista a causa di tale malattia.

A Piacenza la cittadinanza potrà accedere a controlli oculistici gratuiti con la dottoressa Maria Francesca Giacosa presso la farmacia Corvi al civico 121 di via Vittorio Emanuele. Si tratta di un’opportunità concreta per individuare precocemente eventuali segni della malattia e intervenire tempestivamente. Per informazioni tel. 0523 337677 www.iapb.it

