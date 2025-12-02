Rugby – Piacenza fa poker: vittoria 40-19 ai danni di Noceto

La 4ª giornata di Serie A propone il sentito derby emiliano Piacenza – Noceto. Il Piacenza arriva a punteggio pieno, mentre il Noceto vive una stagione difficile. Nonostante il freddo, il pubblico è numeroso. Il match è però fortemente frammentato da un arbitraggio considerato eccessivamente fiscale.

Il Piacenza parte forte e segna subito due mete (Guerra J. e Ravilli), trasformate da Sounders, ma concede tre calci piazzati al Noceto. La prima frazione si chiude sul 14-6.

Il Piacenza rientra male e, tra falli e disattenzioni, permette al Noceto di sorpassare sul 14-16. I biancorossi però reagiscono: mete di Chiappini, Cisint e una splendida azione personale di Sounders riportano la partita sotto controllo, fino alla meta finale di Greco. Nonostante un giallo a Dapaah nel finale, il Piacenza domina gli ultimi minuti e chiude sul 40-19.

Il Piacenza mostra un ottimo livello tecnico e grande pericolosità quando accelera, ma resta troppo falloso e discontinuo. Touche e gioco al piede non perfetti. Il Noceto lotta oltre le aspettative. L’arbitraggio viene giudicato inadeguato, troppo presente e incapace di leggere bene il gioco.

Prossimo impegno: Piacenza – Milano il 6 dicembre al Beltrametti per proseguire la striscia di vittorie.

PIACENZA RUGBY – NOCETO 40-19

PIACENZA RUGBY: Cisint (34’st Essien), Sotelo, Misseroni, Guerra B. (34’st Beghi), Ravilli Fi. (38’st Bacciocchi), Manciulli, Saunders, Cornelli, Casali (7’stSavi), Lekic(24’st Roda L.), Chiappini, Melegari, Codazzi (4’st Dapaah), Guerra J. (38’sr Greco),Lovotti (34’st Alberti) A.). All: Forte

NOCETO: Pratichetti, Pagliardi, Guareschi, Piccioli, Hamza (23’st Chiarello), Barla,Giuffredi, Pop, Benchea (23’st Gerosa), Serafini, Boccalini (Gianno), Devodier,Caruso, Gavioli (15’st Fallini), Castelli (1’st Marquez). All: Viappian

Marcatori: 2’ mt Guerra J. tr Saunders (7-0); 7’ cp Barla (7-3); 14’ mt Ravilli Fi. tr Saunders (14-3); 17’ cp Barla (14-6); secondo tempo: 7’ mt Pop tr Barla (14-13); 11’cp Barla (14-16); 17’ mt Chiappini tr Saunders (21-16); 20’ cp Barla (21-19); 27’ mt Cisint tr Saunders (28-19); 33’ mt Saunders (33-19); 42’ mt Greco tr Saunders (40-19)

