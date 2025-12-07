Controlli a tappeto in centro e zona stazione, droga sequestrata e quasi duecento persone identificate

Nella settimana appena trascorsa, la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi ad alto impatto. Nelle giornate di mercoledì e sabato, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti hanno effettuato controlli nella fascia oraria mattutina e pomeridiana, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza , come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura con il Comando Provinciale dei Carabinieri, e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale (per un totale di 8 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali e lungo vie del centro cittadino.

Hashish trovata dai cani antidroga

Hanno effettuato un controllo mirato nei pressi del Liceo Respighi angolo Pubblico Passeggio, dove il cane antidroga della Guardia di Finanza ha rinvenuto un frammento di sostanza solido compatta di colore marrone tipo hashish.

In via Colombo, hanno proceduto al controllo di un bar e del distributore di bevande ed alimenti. L’unità cinofila ha segnalato un cittadino tunisino, sanzionato ai sensi dell’art. 75 Dpr 309/90. Gli operatori hanno controllato anche alcuni locali di viale Dante e del centro cittadino.

Nel piazzale antistante la Basilica di Sant’Antonino gli operanti hanno notato uno scambio di denaro tra due giovani piacentini e hanno rinvenuto sostanza positiva al Narcotest Cannabis. Per uno del 2005 è scattata la denuncia in stato di libertà ai sensi dell’art 73 DPR 309/90 e per l’altro del giugno 2007 una sanzione ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Complessivamente gli operatori hanno sequestrato circa 20 grammi di sostanza stupefacente.

Hanno identificato 194 persone di cui circa 80 positive in banca dati SDI per precedenti di Polizia.

