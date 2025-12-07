Sanitari palestinesi detenuti in Israele, anche a Piacenza mobilitazione il 10 dicembre

Mercoledì 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, si terrà un flash mob davanti agli ospedali di tutta Italia per chiedere il rilascio di oltre 90 operatori sanitari Palestinesi, tra cui il pediatra Hussam Abu Safiya. Anche a Piacenza attivo il gruppo locale di Sanitari per Gaza e #Digiunogaza.

La nota degli organizzatori

Le reti nazionali di operatrici e operatori della sanità #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza lanciano “La sanità non si imprigiona”, una mobilitazione nazionale che si terrà mercoledì 10 dicembre – Giornata Internazionale dei Diritti Umani – per chiedere l’immediata liberazione degli oltre 90 sanitari palestinesi illegalmente detenuti nelle carceri israeliane.

La mobilitazione si svolgerà attraverso flash mob e presidi silenziosi davanti agli ospedali e alle strutture sanitarie di tutta Italia, tra le ore 10:00 e le 19:00.

Il personale sanitario palestinese è da tempo nel mirino delle forze israeliane, con oltre 1.700 operatori uccisi negli ultimi due anni, la più grande strage di personale sanitario registrata in questo secolo.

I circa 94 sanitari ancora detenuti – tra cui 17 medici, 30 infermieri e 14 paramedici – hanno un’età media di 38 anni e, secondo il report di Healthcare Workers Watch, sono detenuti senza accusa formale e sottoposti a “condizioni estreme di fame, tortura e isolamento”. Tra loro spicca la figura del pediatra Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nella Striscia di Gaza, arrestato nel dicembre 2024.

La mobilitazione del 10 dicembre a Piacenza invita il personale sanitario al flash mob di fronte all’ospedale Guglielmo Da Saliceto, accesso di via Taverna, alle ore 14.00.

Verranno esposti poster e cartelli con i nomi e le foto dei sanitari detenuti.

“Chiediamo al personale sanitario di tutta Italia di manifestare la propria solidarietà e di spingere il Governo e le istituzioni sanitarie e scientifiche italiane ad attivarsi al più presto per ottenere da

Israele la liberazione immediata dei colleghi illegalmente imprigionati,” dichiarano le reti promotrici.

Si informa che anche a Piacenza si è costituito un gruppo locale delle reti Sanitari per Gaza e #DigiunoGaza, con una referente attiva per coordinare le iniziative sul territorio.

Si invitano pertanto tutti gli operatori e le operatrici del sistema sanitario, così come l’intera cittadinanza di Piacenza, a partecipare attivamente al flash mob del 10 dicembre per dare un segnale forte e unito a sostegno del diritto alla sanità libera e non imprigionata.

