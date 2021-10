Ripartono dall’11 ottobre i corsi di Storia dell’arte a Piacenza curati dallo storico Alessandro Malinverni.

Aperti a tutti, i corsi di Storia dell’arte – organizzati dall’associazione culturale IL CAVALIERE BLU – si svolgeranno sia online che in presenza, con lezioni frontali, alcune visite guidate e l’ausilio didattico di un manuale.

In questo secondo anno verrà analizzata l’arte da Giotto a Bernini, con particolare attenzione al Rinascimento e al Manierismo. Sarà l’occasione per approfondire le opere dei grandi maestri come Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Giambologna… Protagoniste delle lezioni non saranno solo la pittura e la scultura, ma anche l’architettura e le arti decorative.

I testi consigliati sono: Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, edizione gialla, volume 2 (Dall’arte paleocristiana a Giotto), Zanichelli, e il volume successivo Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, edizione gialla, volume 3 (Dal Gotico Internazionale al Manierismo), Zanichelli.

Corsi di Storia dell’arte a Piacenza



Le lezioni saranno tenute da Alessandro Malinverni, dottore di ricerca in storia dell’arte e conservatore del Museo Gazzola di Piacenza, da anni impegnato sul nostro territorio con mostre, convegni, conferenze e pubblicazioni.

Le lezioni in presenza inizieranno lunedì 11 ottobre. Si svolgeranno sempre il lunedì, dalle 21.00 alle 22.00, da ottobre ad aprile presso la Biblioteca del convento di Santa Maria di Campagna, in via Campagna.

Le date delle prime dieci lezioni sono: 11, 18 Ottobre; 1, 8, 15, 22, 29 Novembre; 6, 13, 20 Dicembre. Le lezioni solo ed esclusivamente online inizieranno lunedì 18 ottobre. Si svolgeranno sempre il lunedì, dalle 18.30 alle 19.30, sulla piattaforma gratuita Skype. Le date delle prime dieci lezioni sono: 18 Ottobre, 1, 8, 15, 22, 29 Novembre, 6, 13, 20, 27 Dicembre. Per ulteriori informazioni, mandare una mail a ilcavaliereblu1903@libero.it