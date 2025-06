CremonaDue Livebeats 2025: musica, emozioni e grandi ospiti per i 40 anni del centro commerciale. Radio Sound è radio partner ufficiale!

CremonaDue Livebeats torna nell’estate 2025 con un’edizione speciale che segna l’inizio dei festeggiamenti per il 40° anniversario del primo centro commerciale d’Italia. Un traguardo storico, celebrato con tre serate-evento capaci di unire generazioni diverse nel segno della musica e dell’intrattenimento di qualità.

Dopo il successo dell’edizione 2024 – che ha visto sul palco nomi come Loredana Bertè e Sophie and the Giants – la rassegna musicale firmata Centro Commerciale CremonaDue si prepara a far vibrare la città con una lineup d’eccezione:

Il programma di CremonaDue Livebeats 2025

20 giugno – Jimmy Sax (ore 21:30) – Ticket

L’energia esplosiva e il sound inconfondibile del sassofonista che conquista i palchi di tutta Europa.

La voce elegante e potente di uno dei più amati cantautori italiani, per una serata emozionante.

Il party più amato dagli appassionati degli anni ’90: un tuffo nelle hit indimenticabili di una generazione.

Radio Sound radio partner ufficiale con un pre-show esclusivo

Ad accompagnare ogni serata, ci sarà Radio Sound, radio partner ufficiale dell’evento, che porterà sul palco l’energia del pre-show con Luca Rossi (direttamente da X-Factor), Pandho e DJD. Un mix di musica, interazione con il pubblico e atmosfere coinvolgenti, per scaldare il pubblico prima dei grandi live.

Prezzi simbolici e una serata gratuita

I biglietti per le serate di Jimmy Sax e Francesco Renga sono disponibili a soli 25 euro + DDP su Ticketone, mentre la serata finale con Nostalgia 90 sarà gratuita per tutti.

40 anni di storia, energia e futuro

Dal 1985, CremonaDue è molto più di un centro commerciale: è un punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e la cultura. Con Livebeats 2025, rinnova il suo impegno verso il territorio, offrendo spettacolo, partecipazione e innovazione.

I festeggiamenti non si fermano qui: l’autunno porterà nuove sorprese, eventi e iniziative per celebrare insieme ai visitatori questo importante compleanno.