“Sulla Strada Giusta”, il 26 maggio la giornata conclusiva della IV Edizione

Si terrà martedì 26 maggio la giornata conclusiva della IV Edizione del progetto “Sulla Strada Giusta – Insieme per la Sicurezza Stradale”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione stradale, rivolta agli studenti delle Scuole Superiori della provincia di Piacenza e a tutta la cittadinanza.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Piazza Cavalli e Piazza Mercanti a Piacenza, saranno presenti stand e spazi espositivi a cura di Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ACI, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Croce Bianca, FIAB Piacenza, Progetto Vita, UNASCA, NRG Driving Simulation Center, Associazione Sonia Tosi e Fondazione LHS.

Nel corso della mattinata cittadini e studenti potranno partecipare a dimostrazioni di primo soccorso, osservare da vicino i mezzi impiegati negli interventi in caso di collisioni stradali, ricevere materiale informativo e sperimentare simulatori di guida in grado di riprodurre gli effetti alterati causati dall’assunzione di alcool o droghe.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i partecipanti sui temi della responsabilità, della prevenzione e della sicurezza alla guida, promuovendo comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole della strada.

Alle ore 10.00, presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, si terrà inoltre la premiazione delle classi partecipanti al concorso di idee “Sicurezza e Giustizia fuori dagli sche(R)mi”, dedicato alla realizzazione di Reel e Spot Radiofonici sul tema della sicurezza stradale.

Grazie al contributo della Banca di Piacenza, saranno consegnati tre buoni del valore di 1.000 euro ciascuno agli Istituti Scolastici delle tre classi classificatesi ai primi posti, da destinare a progetti e strumenti legati alla sicurezza.

Un’importante occasione di incontro, formazione e sensibilizzazione per costruire insieme una cultura della sicurezza più consapevole e condivisa, nel ricordo di Sonia, Daniele e di tutte le vittime innocenti della violenza stradale.

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