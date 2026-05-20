Nuova postazione DAE nel cuore della movida, inaugurazione in via X Giugno

Martedì 26 maggio alle ore 18.45, presso il The Temple di via X Giugno 98 a Piacenza, si terrà la consegna ufficiale di due nuovi defibrillatori DAE che entreranno a far parte della rete di Progetto Vita.

L’iniziativa nasce da una raccolta fondi promossa da Davide Scotti in occasione del proprio 50° compleanno, celebrato nei mesi scorsi proprio al The Temple. Al posto dei tradizionali regali, Davide aveva chiesto agli invitati di contribuire all’acquisto di uno o più defibrillatori.

Grazie alla partecipazione e alla generosità delle persone coinvolte sono stati raccolti oltre 2.500 euro, somma che ha permesso l’acquisto di due dispositivi. Il primo verrà installato all’esterno del The Temple, mentre il secondo sarà collocato nell’area condominiale di Stradone Farnese 17.

All’iniziativa ha aderito anche Fabio Bolzoni, titolare del The Temple, che ha messo a disposizione lo spazio per l’installazione della teca esterna e si farà carico dei costi di gestione del dispositivo.

I due defibrillatori andranno ad aggiungersi alla rete già presente sul territorio di Piacenza e provincia, che ad oggi ha contribuito a salvare oltre 180 persone. Un risultato che dimostra quanto il

coinvolgimento dei cittadini, l’accessibilità ai defibrillatori e l’integrazione con il sistema di emergenza possano fare la differenza in caso di arresto cardiaco.

Durante la serata, Progetto Vita sarà presente con uno stand informativo e con una dimostrazione pratica aperta a tutti, per mostrare quanto sia semplice utilizzare un defibrillatore e quanto ogni cittadino possa intervenire concretamente in situazioni di emergenza.

L’evento sarà anche un momento di festa, ringraziamento e sensibilizzazione, accompagnato da DJ set e apericena offerti da Davide Scotti e Fabio Bolzoni.

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