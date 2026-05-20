“La Filiera Immobiliare a Piacenza”, il 22 maggio convegno a Confindustria

Tutto pronto per la IV Edizione del convegno “La Filiera Immobiliare a Piacenza – Professioni a confronto”, che si terrà questo venerdì 22 maggio alle ore 16:00 presso la Sala Convegni di Confindustria Piacenza (Via IV Novembre 132).
Non si tratta di un incontro tecnico riservato agli addetti ai lavori, ma di un evento completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini. La casa e l’urbanistica toccano da vicino la vita di ogni piacentino, e l’incontro offrirà una panoramica cruciale su temi caldi come le criticità abitative attuali, l’innovazione, la sostenibilità e il futuro del valore degli immobili sul nostro territorio.
Il valore sociale e informativo dell’evento è testimoniato dalla presenza di figure chiave delle istituzioni e delle professioni locali, tra cui:
Istituzioni: gli Assessori del Comune di Piacenza Adriana Fantini (Urbanistica) e Simone Fornasari (Marketing territoriale), oltre al Vice Presidente della Camera dell’Emilia Filippo Cella.
Esperti e Professionisti: i Presidenti degli Ordini locali di Architetti, Ingegneri, Geometri, Notai, ANCE e Confedilizia, insieme al Presidente Nazionale FIAIP Fabrizio Segalerba e al Direttore del L.E.L. dell’Università Cattolica, Paolo Rizzi.