Trionfo assoluto a Fano, il coro della “Casa del Fanciullo” conquista l’Italia

Un successo travolgente, di quelli che lasciano il segno e riempiono il cuore di orgoglio. Il Coro Voci Bianche “Padre Gherardo” della scuola primaria paritaria “Casa del Fanciullo” di Piacenza ha letteralmente sbaragliato la concorrenza al prestigioso Concorso Internazionale “Sulle Note della Fortuna”, andato in scena il 16 e 17 maggio scorsi nella splendida cornice del Teatro della Fortuna di Fano.

Una vera impresa

Già inserito nella rosa dei sei cori vincitori – tutti premiati ex aequo con una borsa – il gruppo piacentino ha compiuto una vera e propria impresa nella giornata di domenica. Davanti a una giuria d’eccezione composta dai massimi esperti del panorama musicale italiano, i piccoli coristi hanno fatto l’en plein, conquistando entrambi i premi speciali in palio e venendo decretati vincitori assoluti della manifestazione.

La competizione, nata per mettere in luce i cori scolastici delle scuole primarie italiane e non solo, ha richiesto standard tecnici elevati. I cori si sono dovuti misurare con un brano obbligatorio di grande complessità e con un pezzo inedito. Il Coro “Padre Gherardo” ha incantato la platea presentando “La scatola dei baci”, un brano scritto da Giorgia Maggi, docente e direttrice del coro, e musicato dal celebre artista piacentino Massimo Lamberti.

Una canzone dalle forti emozioni

La canzone ha toccato le corde più profonde del pubblico e dei giudici, offrendo una metafora delicata e potente su come la gentilezza possa accendere il cuore di chi si sente invisibile.

A rendere memorabile questo trionfo è stato soprattutto il calibro dei giurati che hanno valutato le esibizioni, tutte personalità di spicco della musica d’autore e della critica nazionale. Il Premio per il Miglior Testo è stato consegnato nelle mani della direttrice Maggi Giorgia da Tony Bungaro, cantautore di fama nazionale e firma dietro ai più grandi successi di artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Marco Mengoni, Emma e Gianni Morandi.

Il Premio per la Miglior Esibizione ed Espressione Corale è stato invece consegnato alla direttrice direttamente da Stefano Mirisola, presidente della giuria e della Fondazione Teatro della Fortuna. A completare una giuria d’élite, che ha tributato scroscianti complimenti ai bambini piacentini, c’erano nomi illustri come il noto paroliere Francesco Gazzè, Clara Rossi, Massimiliano Fiorani, Elisa Ridolfi, Francesco De Benedittis e Marco Pacassoni.

Un trionfo internazionale

Ciò che rende questo trionfo internazionale un vero e proprio capolavoro è però la filosofia che si cela dietro al Coro “Padre Gherardo”. Nato tra le mura della scuola piacentina e composto dagli alunni delle classi terza, quarta e quinta, il gruppo si distingue perché non prevede alcuna selezione. Come ha ricordato con emozione Giorgia Maggi, si tratta di un coro scolastico totalmente votato all’inclusione, formato dalla totalità dei bambini delle classi coinvolte. La scuola crede fermamente che la musica non sia un privilegio per pochi talenti,

ma uno straordinario strumento di condivisione per abbattere le barriere, imparare l’ascolto reciproco e crescere come comunità.

Nato inizialmente come un gioco didattico-educativo, il coro ha saputo trasformare nel tempo l’entusiasmo dei bambini in una competenza tecnica straordinaria, superando i confini scolastici e diventando una realtà amata nel tessuto culturale di Piacenza. Oggi, da Fano, quei piccoli coristi tornano a casa non solo con due trofei storici, ma con la certezza che la bellezza del fare musica insieme può davvero conquistare i palcoscenici più importanti d’Italia.

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