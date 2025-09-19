Dallavalle vola verso l’argento: storica medaglia iridata nel salto triplo per il piacentino

allenato da Ennio Buttó aveva già sfiorato l’impresa di arrivare ad una medaglia mondiale, ma questa volta ha accarezzato molto da vicino anche il sogno di portarsi a casa il metallo più prestigioso
Il piacentino Andrea Dallavalle non si è accontentato del ruolo di semplice comparsa e ai campionati del mondo di atletica Leggera di Tokyo si è superato. Nella giornata di mercoledì 17 settembre ha conquistato la qualificazione a 17,08, dando subito la sensazione di essere in forma straordinaria. Venerdì 19 in finalissima parte con 16,93,ma sta solo accendendo i motori della sua macchina azzurra. Con 17,19, al secondo tentativo fa capire di poter fare sul serio. Al terzo 17,24 è Ai piedi del podio nella classifica virtuale, ma guadagna la possibilità di saltare ancora. Ed è a questo punto che sfodera un poderoso 17,64 che lo mantiene a lungo in vetta alla classifica. Solo il cubano naturalizzato portoghese Pichardo lo befferà nel finale con un poderoso 17,91. Ora c’é delusione per l’oro sfumato, ma l’argento di Dallavalle entra di diritto nella storia dell’Atletica piacentina