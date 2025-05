“Di Sana Pianta”, torna la fiera dei fiori a Monticelli d’Ongina dal 16 al 18 maggio. Una storica iniziativa da sempre molto amata che giunge quest’anno alla sua 52° edizione.

Dopo uno stop di qualche anno a causa del Covid e due annate dedicate completamente al Fiume Po che ci hanno regalato tante soddisfazioni, la fiera dei fiori, ex fiera del geranio, torna alla ribalta in una veste più fresca e giovanile con il titolo Di Sana Pianta. L’evento si svolgerà nel weekend del 16, 17 e 18 Maggio aprendo le porte degli eventi estivi.

L’idea di riproporre un tema così caro ai monticellesi e non solo è stata mossa dalla voglia di ricordarsi delle tradizioni locali perché non c’è di più bello di rivivere quelle emozioni che si provavano da bambini quando il paese si colorava di fiori per l’arrivo della fiera. Una differenza rispetto al passato però c’è: mentre una volta la fiera di maggio era prettamente dedicata ai fiori e, in particolare, al geranio, quest’anno l’evento abbraccerà il tema verde in tutte le sue sfumature. Saranno quindi protagonisti, oltre ai fiori, anche piante di ogni genere, prodotti della terra e tutti i loro derivati, soprattutto se coltivati e pensati da produttori locali. Insomma, l’obiettivo è senz’altro dare risalto a qualità, artigianato e genuinità.

Le novità di Di Sana Pianta saranno numerose, a partire dal mercatino organizzato nelle vie principali del centro storico del paese che accoglierà espositori selezionati, dove sarà possibile non solo acquistare prodotti di pregio, ma anche iscriversi e partecipare a veri e propri laboratori a tema botanico. Questi workshop, disponibili sia per adulti che per bambini, offriranno la possibilità di imparare tecniche di giardinaggio, approfondire la conoscenza delle piante е utilizzare gli oli essenziali.



Ci saranno poi momenti di gioco, come la caccia al tesoro a tema naturalistico, organizzata dal gruppo FAI, che intratterrà i più piccoli facendo loro apprezzare in maniera leggera e spensierata ciò che ci circonda ogni giorno. Non mancherà poi un’attenta proposta gastronomica legata al territorio grazie alla presenza dello stand gastronomico a cura di AVIS in Piazza Casali che offrirà menù e piatti dedicati alla manifestazione e alle tradizioni piacentine. Inoltre, Pro Loco sarà in prima linea in centro paese con l’allestimento di alcuni scorci botanici e con la vendita diretta di fiori e piante. Una menzione particolare va riservata all’associazione A CASA DEL GIARDINIERE, grazie alla quale verranno decorati i due accessi principali alla fiera.

Cogliamo anche l’occasione per ringraziare le altre associazioni Monticellesi che si sono impegnate a collaborare per la buona riuscita di questo evento, senza le quali l’organizzazione non sarebbe stata possibile per la sua varietà e complessità. In particolare, si ringrazia: AIDO, CORPO BANDISTICO MONTICELLESE “A. ZANELLA”, GRUPPO CULTURALE MOSTRE, PROTEZIONE CIVILE OMEGA, PUBBLICA ASSISTENZA.

“Di Sana Pianta” a Monticelli