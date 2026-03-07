Disturbi alimentari, giornata del fiocchetto lilla: il 14 marzo incontro con l’associazione Puntoeacapo

In occasione della Giornata del fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, l’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con l’associazione Puntoeacapo Odv, organizza sabato 14 marzo, dalle 8.30 alle 13, un incontro formativo dal titolo “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: dalle origini a oggi”. L’evento si terrà nella Sala Colonne dell’ospedale di Piacenza e sarà un’occasione per ripercorrere l’evoluzione dei criteri diagnostici e dei modelli di cura, fino alle prospettive più recenti legate alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale.

La mattinata si aprirà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita alle 9 dai saluti istituzionali. Alle 9.15 Mara Negrati, presidente dell’associazione Puntoeacapo Odv e medico specialista in Scienza dell’alimentazione, introdurrà il significato del fiocchetto lilla e l’importanza della sensibilizzazione, ripercorrendo la storia e l’evoluzione della consapevolezza su questi disturbi. A seguire, Massimo Rossetti, direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl di Piacenza, illustrerà l’evoluzione dei criteri diagnostici e dei quadri clinici dei disturbi alimentari.

La psicoterapeuta Giulia Bensi si concentrerà invece sull’esordio sempre più precoce dei DNA, analizzando possibili cause e manifestazioni cliniche in età evolutiva e preadolescenziale. Un focus sull’ambito dell’emergenza sarà proposto da Jessica Rolla, medico specialista in Scienza dell’alimentazione dell’Ausl di Piacenza, che parlerà del codice lilla, il percorso dedicato alla gestione dei pazienti con disturbi alimentari in situazioni di urgenza.

Seguirà l’intervento di Enrico Collantoni, psichiatra e professore associato al dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, che approfondirà i processi neurobiologici alla base dell’anoressia nervosa e le prospettive di innovazione nella cura.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al rapporto tra disturbi alimentari e nuove tecnologie. La psicoterapeuta Elisa Bisagni affronterà il tema dell’immagine corporea nell’era digitale, analizzando rischi e potenzialità delle piattaforme online. A seguire si parlerà del rapporto tra professionisti sanitari e intelligenza artificiale, con un intervento di Alessandro Rampulla, biologo specialista in Scienza dell’alimentazione dell’Ausl di Piacenza, dedicato al punto di vista del nutrizionista.

Monica Premoli, psicoterapeuta, e Mariangela Casella, psicologa dell’Ausl di Piacenza, offriranno invece la prospettiva dello psicologo, riflettendo anche su cosa chiedono oggi i pazienti agli strumenti di intelligenza artificiale. Dopo lo spazio dedicato alle domande del pubblico, le conclusioni saranno affidate a Mara Negrati.

L’incontro è aperto al pubblico e ad accesso libero per gli uditori che non richiedono crediti ECM. Per i professionisti sanitari è stato richiesto l’accreditamento ECM, con un massimo di 65 posti disponibili. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo 2026 attraverso il portale formazione dell’Azienda Usl di Piacenza (codice corso 7058.1).

L’evento si terrà nella Sala Colonne (edificio 6, ingresso A) dell’ospedale di Piacenza, in via Taverna 49.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy