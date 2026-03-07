Referendum sulla giustizia, a Bobbio un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì

Prosegue nel territorio piacentino il ciclo di appuntamenti pubblici dedicati all’approfondimento della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Il prossimo incontro si terrà domenica 8 marzo alle ore 16.30 presso il Centro Polivalente di Bobbio (Piazzetta Santa Chiara, 1) e rappresenterà un ulteriore momento di confronto e informazione promosso dal Centrodestra piacentino per offrire ai cittadini strumenti utili a comprendere nel merito i contenuti della riforma.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di relatori con significative responsabilità istituzionali e politiche. Interverranno infatti Matteo Rancan, segretario regionale della Lega Emilia-Romagna, impegnato da anni nel dibattito politico e istituzionale regionale sui temi della giustizia e dell’organizzazione dello Stato; Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, da tempo attivo nell’attività legislativa e nel confronto politico sui temi dell’efficienza della macchina pubblica; e Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, già parlamentare di lungo corso e figura di primo piano nella vita istituzionale nazionale.

L’incontro di Bobbio si propone come un’occasione di approfondimento e dialogo diretto con i cittadini su una riforma che tocca uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto. L’obiettivo è quello di contribuire a un dibattito pubblico fondato su argomentazioni puntuali, valutazioni di merito e confronto civile, affinché il voto referendario possa essere esercitato con piena consapevolezza.

Questo appuntamento si inserisce all’interno di un articolato calendario di incontri organizzati dal Centrodestra sul territorio provinciale, pensato per portare il confronto sulla riforma della giustizia direttamente nelle comunità locali, dai centri maggiori alle realtà della montagna e della vallata.

Una scelta precisa, orientata a favorire momenti di informazione e confronto pubblico caratterizzati da serietà dei contenuti, tono pacato e solidità delle argomentazioni, nella convinzione che temi di tale rilievo meritino un dibattito all’altezza della loro importanza.

Attraverso questi incontri il Centrodestra piacentino intende contribuire a far conoscere in modo chiaro e comprensibile le ragioni del “Sì”, promuovendo un percorso di informazione diffusa che consenta ai cittadini di valutare la riforma sulla base dei suoi contenuti reali e delle prospettive che essa apre per un sistema giudiziario più equilibrato ed efficiente.

L’invito è dunque rivolto a tutta la cittadinanza affinché partecipi numerosa all’incontro di domenica 8 marzo a Bobbio, in un momento di confronto aperto che vuole offrire elementi di conoscenza utili per una scelta di voto informata e responsabile.

