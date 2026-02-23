Disturbi del pavimento pelvico, a Piacenza un nuovo ambulatorio medico per la riabilitazione perineale

Perdere il controllo della vescica o dell’intestino, convivere con dolore pelvico, affrontare difficoltà funzionali o intime dopo un intervento chirurgico, una gravidanza o con l’avanzare dell’età. Sono condizioni molto diffuse, ma ancora poco raccontate, legate a un’alterazione del pavimento pelvico, l’insieme di muscoli e strutture che sostengono e regolano le funzioni urinarie, intestinali e sessuali. Disturbi che possono incidere profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni e sul benessere psicologico delle persone.

Per rispondere a questi bisogni, da febbraio 2026 l’Azienda Usl di Piacenza attiva un nuovo ambulatorio medico fisiatrico dedicato alla riabilitazione perineale, all’interno della Medicina riabilitativa di integrazione percorsi ospedale-territorio.

“In Italia – evidenzia il direttore Gianfranco Lamberti – circa 5 milioni di persone soffrono di incontinenza urinaria, pari a quasi il 9% della popolazione. Colpisce il 20–30% delle donne adulte e fino al 55% in età anziana. Complessivamente almeno una donna su tre sperimenta disturbi del pavimento pelvico nel corso della vita. Si tratta di problematiche che possono avere importanti ripercussioni sul benessere psicologico e sociale, sull’autostima e sulla vita quotidiana e relazionale”.

Il nuovo servizio pubblico specialistico offre valutazione medica fisiatrica, inquadramento diagnostico e definizione di percorsi riabilitativi personalizzati per persone che presentano incontinenza urinaria o fecale, disturbi evacuativi e stipsi, dolore pelvico cronici, problemi successivi a interventi chirurgici come la rimozione della prostata o la chirurgia per tumori al retto, disturbi legati al periodo post-parto o alla menopausa.

L’ambulatorio rappresenta inoltre un punto di riferimento per l’inquadramento diagnostico di sintomi pelvici in persone con patologie neurologiche, al fine di orientare correttamente il successivo percorso terapeutico.

L’attività prevede visite fisiatriche specialistiche finalizzate a una valutazione completa e alla definizione di un programma riabilitativo mirato. L’obiettivo è ridurre i sintomi, migliorare la funzione e favorire il recupero dell’autonomia, contribuendo concretamente al miglioramento della qualità della vita.

Il servizio è attivo con frequenza settimanale negli ambulatori di via Margherita Caffi 1, a Piacenza, al Centro Inacqua (primo piano, studio 3). Per accedere è necessaria la richiesta del medico con l’indicazione “visita fisiatrica per riabilitazione perineale”. La prenotazione deve essere effettuata esclusivamente tramite Telecup, al numero verde 800 651 941.

“Con l’apertura di questo nuovo ambulatorio – conclude il professor Lamberti – la nostra Azienda rafforza l’offerta di servizi territoriali dedicati alla riabilitazione, garantendo percorsi medici specialistici pubblici per condizioni spesso sottovalutate, ma per le quali oggi sono disponibili interventi riabilitativi efficaci e mirati”.

