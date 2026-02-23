Controlli straordinari dei carabinieri: coltello “proibito”, guida in stato di ebbrezza e cocaina sequestrata

Nel corso di un dispositivo coordinato dal Comando Provinciale di Piacenza, intensificati i controlli tra Val Trebbia e bassa Val Tidone: sequestri, patenti ritirate e comunicazioni all’Autorità Giudiziaria e amministrativa.

Nell’ambito di un dispositivo organizzato di controllo del territorio, nel corso della serata del 21 febbraio 2026 i carabinieri piacentini hanno intensificato i controlli su persone e veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti illeciti.

In auto con un coltello

A Bobbio, in località Dorbida, i carabinieri del radiomobile hanno fermato e controllato un automobilista alla guida della propria autovettura, trovandolo in possesso di un coltello con lama tagliente e acuminata ritenuto del genere proibito. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti all’offesa e quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, preso in carico e custodito presso il reparto operante in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, informata nell’immediatezza.

Alcol oltre i limiti

Nel medesimo contesto operativo, a Sarmato, lungo via Emilia, i carabinieri della Stazione di San Nicolò a Trebbia hanno effettuato un controllo alla circolazione stradale sottoponendo un conducente ad accertamento con etilometro; l’esito ha evidenziato un tasso alcolemico fuori dai limiti consentiti. Anche in questo caso si è proceduto al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e al ritiro della patente di guida.

Trovato con la droga

Sempre nella serata, a Rottofreno, i carabinieri della Stazione di San Nicolò hanno controllato un automobilista lungo la Via Vignazza e lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 0,60 grammi.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro, la patente è stata ritirata e la posizione dell’interessato verrà segnalata all’Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza proseguirà con servizi analoghi, soprattutto nelle fasce serali e nei fine settimana, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza e di prevenzione sul territorio.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy