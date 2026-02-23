Controlli straordinari dei carabinieri: coltello “proibito”, guida in stato di ebbrezza e cocaina sequestrata

Nel corso di un dispositivo coordinato dal Comando Provinciale di Piacenza, intensificati i controlli tra Val Trebbia e bassa Val Tidone: sequestri, patenti ritirate e comunicazioni all’Autorità Giudiziaria e amministrativa.
Nell’ambito di un dispositivo organizzato di controllo del territorio, nel corso della serata del 21 febbraio 2026 i carabinieri piacentini hanno intensificato i controlli su persone e veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti illeciti.
In auto con un coltello
A Bobbio, in località Dorbida, i carabinieri del radiomobile hanno fermato e controllato un automobilista alla guida della propria autovettura, trovandolo in possesso di un coltello con lama tagliente e acuminata ritenuto del genere proibito. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti all’offesa e quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, preso in carico e custodito presso il reparto operante in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, informata nell’immediatezza.
Alcol oltre i limiti
Nel medesimo contesto operativo, a Sarmato, lungo via Emilia, i carabinieri della Stazione di San Nicolò a Trebbia hanno effettuato un controllo alla circolazione stradale sottoponendo un conducente ad accertamento con etilometro; l’esito ha evidenziato un tasso alcolemico fuori dai limiti consentiti. Anche in questo caso si è proceduto al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e al ritiro della patente di guida.
Trovato con la droga
Sempre nella serata, a Rottofreno, i carabinieri della Stazione di San Nicolò hanno controllato un automobilista lungo la Via Vignazza e lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 0,60 grammi.
La sostanza è stata sottoposta a sequestro, la patente è stata ritirata e la posizione dell’interessato verrà segnalata all’Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza proseguirà con servizi analoghi, soprattutto nelle fasce serali e nei fine settimana, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza e di prevenzione sul territorio.