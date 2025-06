L’iniziativa benefica “Dogs 4 Children” fa tappa nel piacentino, Diego del Tandem Volante sul sentiero dei Celti – AUDIO

Il 18 giugno ha attraversato anche il territorio piacentino l’iniziativa “Dogs 4 Children“. Si tratta di un cammino di beneficenza che unisce cani e bambini, per aiutare Save the Children Italia.

Diego Guerriero del progetto benefico piacentino Tandem Volante, ha raggiunto l’educatore cinofilo Andrea Bonfrate interno a percorrere l’intero sentiero dei Celti e dei Liguri insieme ai cani e ai cittadini che si uniscono al cammino strada facendo. Un’occasione per parlare di cinofilia, per imparare a relazionarsi meglio con il proprio cane e anche per divertirsi insieme al proprio amico a 4 zampe.

L’obiettivo dell’iniziativa – commenta Diego Guerriero – è assolutamente portare aiuto a chi è più debole. Andrea è un educatore cinofilo che porta avanti il messaggio legato all’unione tra cani e bambini.

Un progetto a favore di Save the Children

Sì, è un’associazione che aiuta i bimbi in Italia e all’estero. Io ho un’adozione a distanza in Nepal e sono andato a conoscere la bimba che da anni seguo a distanza, ed è stata un’esperienza fantastica poterl conoscere lei e la sua famiglia. Save the Children si impegna molto per aiutare queste realtà ad uscire dalla povertà dando un’istruzione ai più giovani.

Il cammino

E’ di 220 km suddiviso in 10 tappe. La partenza è avvenuta a Milano in Piazza Duomo lo scorso 16 Giugno e l’arrivo è previsto il 26 Giugno a Sestri Levante alla Baia del Silenzio.

Per le donazioni.