Raccolta rifiuti, inaugurato l’EcoPoint Iren in Comune. Bongiorni: “Siamo a disposizione”

E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza del vicesindaco Matteo Bongiorni l’EcoPoint di Iren Ambiente al pian terreno di Palazzo Mercanti, sede del Comune di Piacenza, presso la Sala Cattivelli. Una prima giornata sperimentale per valutare l’utilità e l’impatto di un servizio voluto dall’Amministrazione per rafforzare l’informazione rivolta ai piacentini sulla nuova raccolta puntuale dei rifiuti.

“L’iniziativa funziona”

“L’iniziativa sta funzionando – ha dichiarato Bongiorni presente oggi in Sala Cattivelli – e lo si è visto sin dai primi minuti di apertura di questo nuovo sportello informativo con personale Iren a disposizione. Numerosi i cittadini interessati a comprendere meglio le novità legate alla tariffazione puntuale e le relative dinamiche di esposizione e raccolta dei rifiuti”.

“Ma non solo: c’è stato anche chi ha approfittato di questa opportunità per regolarizzare la propria posizione o per chiarire dubbi su come effettuare la differenziata. E naturalmente c’è stato anche chi ha sollevato dubbi e avanzato richieste legate a situazioni particolari, ma sempre all’insegna della buona educazione e della civiltà”. “Siamo di fronte a una novità che impatta sulle abitudini di molte persone – ha aggiunto il vicesindaco – e siamo consapevoli che ciò possa generare disagi”.

Un obiettivo virtuoso

“L’obiettivo è virtuoso, condiviso sostanzialmente da tutti ed è legato alla necessità di potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti, che è di fatto ferma ai livelli di dieci anni fa. Sappiamo, al contempo, che andranno applicati correttivi, e il nostro ruolo di amministratori comunali significa farsi carico delle istanze della comunità per chiedere al gestore del servizio di perfezionare tutto ciò che può essere perfezionato. Serve un po’ di pazienza”.

L’EcoPoint è rimasto aperto fino alle 13 e ha accolto un flusso costante di cittadini per tutta la mattinata. A partire da mercoledì prossimo, dunque, il punto informativo sarà attivo solo con personale Iren Ambiente. Riassumendo, l’EcoPoint sarà a disposizione dei piacentini tutti i giorni di mercato, mercoledì e sabato, dalle 9:30 alle 12:30 per le prossime settimane.

