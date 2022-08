Educazione alla legalità, la guardia di finanza incontra i giovani del “Club dei piccoli di Rio Torto”

Nei giorni scorsi, una delegazione delle Fiamme Gialle di Piacenza ha incontrato i giovani frequentatori del centro estivo “Club dei piccoli Rio Torto”, per parlare di educazione alla legalità, dei pericoli circa l’uso improprio dei social networks e dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti. A margine dell’incontro è stata effettuata, da parte dell’unità cinofila, una simulazione di ricerca di sostanze stupefacenti.

Anche questa estate, in quello che ormai è diventato un appuntamento che si ripete da diversi anni, i finanzieri hanno fatto visita al centro estivo Rio Torto di Borgonovo Val Tidone.

Nell’occasione i finanzieri hanno inizialmente sottolineato, ai presenti, quali siano i rischi – troppo spesso sottovalutati – legati all’uso non consapevole dei social networks e alle trappole che nasconde il “web”, mettendo in guardia i ragazzi dai pericoli che si possono correre nel diffondere in rete dati sensibili.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche numerosi genitori ed educatori, i finanzieri, stimolati dalle tante domande poste dai ragazzi, hanno poi spiegato le innumerevoli conseguenze negative che l’assunzione di sostanze stupefacenti può provocare e quali siano le sanzioni previste dal nostro ordinamento giuridico cui vanno incontro sia gli assuntori sia gli spacciatori.

Grande successo ha riscosso, in chiusura, la simulazione di ricerca di sostanze stupefacenti, in contesti operativi, operata dal cane antidroga Helly, un pastore tedesco di cinque anni in servizio a Piacenza. Con l’occasione l’istruttore cinofilo ha descritto le modalità di addestramento dei finanzieri a quattro zampe.

Un modo che ha permesso ai ragazzi di prendere confidenza su quelli che sono i reali servizi operativi che contraddistinguono il quotidiano lavoro delle Fiamme Gialle. Al temine dell’incontro, i responsabili del club dei piccoli di Rio Torto hanno voluto ringraziare i finanzieri auspicando un rinnovato appuntamento anche per il prossimo anno.

L’incontro rientra in un più ampio programma di iniziative di promozione per far maturare la consapevolezza del valore della legalità e fornire, così, ai giovani una maggiore consapevolezza sul delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza a protezione dell’economia sana del paese.