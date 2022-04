Elezioni, Gasparri incontra la Forza Italia piacentina: “Obiettivo vincere e confermare un bravo sindaco” – AUDIO

“Gli obiettivi? Vincere e confermare un bravo sindaco”. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, torna a Piacenza per supportare la campagna elettorale di Forza Italia e in generale di tutto il centrodestra che appoggia la candidatura del sindaco Patrizia Barbieri.

“Io ho sempre mantenuto contatti in questi anni con l’amministrazione e con Forza Italia di Piacenza e ho seguito tutte le vicende. Voglio portare un messaggio di incoraggiamento e condivisione da parte del partito. Un percorso che abbiamo iniziato cinque anni fa con convinzione: abbiamo fatto bene cinque anni e facciamo bene oggi a insistere”, spiega Gasparri.

“Abbiamo vissuto due anni che credo abbiano rallentato alcuni piani amministrativi, in particolare qui a Piacenza, città che è stata duramente colpita. Già il fatto che questa giunta sia rimasta in piedi in un periodo del genere è già un successo.